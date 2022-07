A giugno temperature molto superiori alla media del periodo

Pubblicità

Il mese di giugno è risultato con temperature molto superiori alla media e le precipitazioni sono state molto disomogenee: generalmente vicine alla media in montagna e nella valli laterali, inferiori alla media nelle valli più ampie. Lo conferma l’analisi meteorologica di Meteotrentino sullo scorso mese

Giugno sarà quindi ricordato per le temperature molto elevate e per i forti temporali che localmente hanno interessato il Trentino. Il mese è stato caratterizzato da temperature sistematicamente sopra la media, anche se i valori massimi non sono stati particolarmente elevati.

Le precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio e temporale anche intenso, sono state abbastanza frequenti nella prima decade, mentre molto più rade ma localmente molto intense nella seconda e nella terza decade.

