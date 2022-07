A Castel San Michele è tempo di “Gusto al Castello”

Pubblicità

Prenderà il via dopodomani, giovedì 7 luglio, la rassegna “Gusto a Castello”, un modo piacevole e conviviale per vivere l’antico Castello San Michele di Ossana, unendo arte, storia e cultura con i sapori e i profumi del territorio.

Dopo il 2020, un anno di stallo, l’associazione Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e Sole, in collaborazione con il Comune di Ossana e la Fondazione San Vigilio, che gestisce il castello, nel 2021 aveva deciso di dare nuovamente vita agli appuntamenti enogastronomici che animavano il cortile del famoso maniero fino all’estate 2019.

L’iniziativa prosegue anche quest’anno ma con una bella novità: tutti i giovedì il Castello di San Michele di Ossana aspetta i visitatori con una straordinaria apertura serale.

Dalle 21.00 alle 23.00, dopo la classica visita al maniero, sarà possibile ascoltare musica dal vivo degustando i migliori prodotti dei soci della Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non Sole.

In ogni data sarà presente un produttore diverso, come una cantina, un birrificio, una distilleria, una macelleria o un’azienda che produce succo di frutta o sciroppo artigianale, tutte rigorosamente a km0, dato che si tratta di realtà con sede o in Val di Sole o Val di Non.

Ammirando quindi il panorama nella magica cornice del Castello di Ossana, i visitatori potranno sorseggiare un ottimo vino di montagna, o una fresca birra artigianale, o assaggiare formaggi, salumi abbinati a miele o sciroppo dal profumo di bosco… Tanti prodotti del territorio che sarà possibile anche acquistare per portare a casa il gusto del Trentino.

Prenotazione non necessaria. Degustazione gratuita, biglietto d’ingresso al castello 5 euro, under 14 gratuito, possessori Trentino Guest card 3 euro.

Info: Fondazione San Vigilio info@fondazionesanvigilio.it; 340.4183540.

Ecco il calendario con i produttori presenti: 7 luglio e 25 agosto Macelleria Malench; 14 luglio Distilleria Pezzi; 21 e 28 luglio Cantina Lasterosse; 4 agosto Birrificio Km8; 11 agosto Az. Agr. Gustonatura; 18 agosto Birrificio Birra Pejo.