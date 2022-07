Strage Marmolada: i nomi delle prime vittime

Pubblicità

La Marmolada e il suo ghiacciaio non hanno avuto pietà per gli escursionisti che domenica 3 luglio stavano affrontando la salita per raggiungere la cima della regina delle Dolomiti.

Sale la conta dei decessi e calano le speranze di ritrovare alcuni dei dispersi vivi. L’ondata di ghiaccio, fango e detriti ha infatti travolto almeno due cordate di escursionisti provenienti da Veneto, Trentino, Germania e – da accertare – anche altre zone dell’Europa.

A seguire, un breve riepilogo di chi è stato riconosciuto, trovato e/o soccorso fino a questo momento.

Decessi (8)

Paolo Dani, 52 anni, Valdagno (Vicenza)

Davide Miotti, 51 anni, guida alpina di Bassano, residente a Cittadella (Padova)

Filippo Bari, 27 anni, Malo (Vicenza)

Tommaso Carollo, Thiene (Vicenza)

Feriti (7)

donna di Pergine Valsugana, 29 anni, Rianimazione a Trento

donna di Como, 51 anni, non grave ricoverata in reparto a Trento

ragazzo, 27 anni, Barbarano Mossano (Vicenza), prima a Cavalese poi a Trento

uomo, 33 anni, di Pergine Valsugana (Trento), prima a Bolzano poi Rianimazione a Trento

uomo di 67 anni, tedesco, prognosi riservata, Belluno

donna di 58 anni, tedesca, prognosi riservata, Belluno

uomo, ricoverato al Ca’ Fondello di Treviso, prognosi riservata

Dispersi (14)

uomo, 50 anni, di Alba di Canazei

Erica Campagnaro (moglie di Davide Miotti), 45 anni, residente a Cittadella (Padova)