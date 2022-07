Marmolada: sale a 20 il numero dei dispersi, l’ltalia e il mondo intero si stringono attorno al Trentino-Alto Adige

Pubblicità

“Questa mattina mi ha chiamato il presidente della Repubblica #SergioMattarella per esprimere cordoglio e vicinanza all’indomani della tragedia della #Marmolada.

Il #capodelloStato ha voluto trasmettere anche alla nostra comunità oltre che ai parenti delle vittime il proprio cordoglio.

Allo stesso tempo ha espresso parole di gratitudine ai soccorritori che si stanno prodigando, in condizioni non certo facili, alla ricerca delle vittime della grossa frana che ieri pomeriggio ha causato morte e devastazione.“

Scrive così Maurizio Fugatti, Presidente della Regione autonoma del Trentino-Alto Adige, riguardo alla tragedia avvenuta ieri sulla Marmolada.

Ed intanto a Canazei – dove al palaghiaccio è stata allestita una camera ardente – stanno iniziando ad arrivare i parenti delle vittime. Delle 6 salme ritrovate ne sono state identificate 4.

Sale invece a 20 il numero dei dispersi, numero che si teme possa aumentare nelle prossime ore. Tra loro figura anche un ragazzo vicentino (Filippo Bari) di 27 anni: l’allarme è stato dato dal fratello.

Il giovane – circa 15 minuti prima della tragedia – gli avrebbe inviato un selfie proprio dalla zona dove è poi avvenuta la tragedia. Il 27 enne si trovava in escursione insieme ad una cordata di alpinisti della sezione di Malo del Cai.

“La tragedia della Marmolada ripropone il rapporto tra uomo e Natura. E l’incapacità del primo a rispettarla, salvaguardarla, tutelarla. Le povere vittime certamente non hanno alcuna colpa; erano lì perché da quella Natura erano affascinati.

Ma dobbiamo interrogarci su quello che facciamo (e soprattutto non facciamo) per impedire che le azioni dell’uomo alterino un equilibrio millenario che adesso, è ormai evidente, mette in discussione la stessa sopravvivenza del genere umano.” scrive Vittorio Sgarbi, con un post su Facebook.