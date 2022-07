Come proteggere l’auto da usura, sporco e umidità

L’automobile è come una seconda casa, un luogo meritevole di rispetto e pulizia così da salvaguardare la salute di grandi e piccini. Se gli esterni possono essere lavati periodicamente in un autolavaggio, cosa dire in merito agli interni?

Eliminare sporco e umidità dall’automobile – È naturale trasportare umidità e sporco all’interno di un veicolo, le strade non sono il ritratto ideale della pulizia ed è impossibile igienizzare le scarpe prima di sedersi sul sediolino. I tappetini sono quindi l’oggetto che più degli altri trattiene batteri e liquidi provenienti dall’esterno, proteggendo la tappezzeria che, a lungo andare, finirebbe con il mal ridursi.

Ecco perché non bisogna mai sottovalutare il ruolo che rivestono i tappetini all’interno di un’auto, scegliendoli di alta qualità e con delle caratteristiche peculiari capaci di fare la differenza.

I vecchi modelli sono contraddistinti da materiali difficili da pulire, scomodità e poca funzionalità; molto diversi dai tappeti per auto di nuova generazione che si distinguono per design e facilità di utilizzo.

A partire dalle sagome perfette che si adattano all’ambiente, fino ai materiali che non assorbono la sporcizia ma lasciano solamente che si adagi sulla superficie. Tutto ciò si traduce anche con una diminuzione dell’umidità e dell’usura in quanto la tappezzeria originale del veicolo sarà preservata per lungo tempo.

Come scegliere un tappetino auto – Il primo passo da compiere è ordinare un tappetino in base al modello della propria auto, questo passaggio è fondamentale affinché l’oggetto non scivoli in basso lasciando parti scoperte della tappezzeria. Al contrario, con il giusto acquisto il tappetino rimarrà ben saldo anche dopo un uso smodato.

In seconda istanza sarà necessario optare per il giusto tessuto, quest’ultimo assorbirà il tasso di umidità evitando che penetri in profondità. Vanno bene sia quelli in feltro che in velluto, entrambi caratterizzati da una trama fitta, lavorata e resistente.

Anche la gomma può rappresentare un’ottima alternativa, specialmente per chi desidera un supporto da sciacquare all’occorrenza e che non impieghi troppo tempo per asciugare, ad esempio chi abita in zone fangose tende a scegliere questa tipologia di tappetini auto.

Ci sono poi alcuni dettagli da valutare come colore, finiture e personalizzazione. Quest’ultima è una modalità interessante per acquistare un prodotto unico nel suo genere, adatto per una macchina aziendale o, perché no, per la propria auto.

Ultimo consiglio è non lasciare mai che i tappetini si sporchino troppo ma attuare una pulizia periodica per farli durare il più a lungo possibile.