Tragedia Marmolada: sei morti e 12 feriti, ma il bilancio è ancora provvisiorio – IL VIDEO

Dalle due del pomeriggio di oggi sono in corso delle ricerche riguardanti alcuni alpinisti rimasti travolti da una frana sulla Marmolada. Prima si è sentito un enorme boato e poi una grande nube di ghiaccio e polvere.

La frana ha travolto due cordate di circa 20 persone. I morti per il momento sarebbero 6 e 8 feriti fra cui alcuni gravi, uno in condizioni critiche. Illese 4 persone.

Secondo quanto si apprende da fonti dei soccorritori, i corpi sarebbero stati estratti dalla massa di ghiaccio ma non ancora recuperati e portati a valle.

I feriti sono stati trasferiti in più ospedali: Belluno, Treviso, Trento e Bolzano. Ma c’è grandissima apprensione per altre cordate che potrebbero essere state travolte dalla valanga. Gruppi di persone sono stati accompagnanti a valle dai soccorritori.

Lo smottamento (video) è avvenuto sotto Punta Rocca, precisamente a pian dei Fiacconi, lungo l’itinerario di salita della via normale per raggiungere la vetta sul versante Trentino. Il fronte della valanga è di circa 300 metri. Il punto è molto pericoloso. Secondo le prime informazioni pare sia crollato un vasto seracco di circa 300 mila metri cubi di ghiaccio e detriti. lungo l’itinerario di salita della via normale per raggiungere la vetta.

Sul posto si sono subito portati il soccorso alpino, l’unità operativa di logistica è stata allestita a Canazei, diversi elicotteri della polizia e dei vigili del fuoco nazionali di Trento, Bolzano e Venezia. (Qui il video del sorvolo con l’elicottero)

Non si sa ancora quanti sono gli alpinisti travolti. Le ricerche continuano, l’ipotesi – secondo la provincia autonoma di Trento è che il bilancio possa essere pesante. Per ora le vittime sarebbero 6. I soccorsi parlano di molta imprudenza da parti degli alpinisti e di temperature record ieri sulla Marmolada con circa 10 gradi in vetta.

Sul posto è arrivato anche il presidente della provincia Maurizio Fugatti e il vicesindaco di Canazei, Diumitri Demarchi, insieme alla protezione civile trentina e veneta. (clicca qui per vedere il video della frana)

La situazione è pericolosa perché c’è il rischio di ulteriori crolli. Un elicottero è stato attrezzato con la campana Recco, un’apparecchiatura che permette di ricercare chiunque sia in difficoltà in zone aperte.

I vertici della protezione civile vero le 18.00 hanno deciso di sospendere le ricerche. Le persone disperse sono ancora una decina.

Le salme delle vittime del crollo sono state portate allo stadio del ghiaccio di Canazei dove parte la funivia per salire in vetta. Al palazzo del ghiaccio è inoltre stato attivato un team di psicologi per assistere i parenti delle vittime.

Individuate 18 persone che si trovano sopra l’area del crollo. Saranno evacuate dal Soccorso Alpino. Le ultime notizie dicono che è stato chiesto l’intervento dei droni per la ricerca dei dispersi.

Il presidio a Canazei continuerà per tutta la serata e nelle ore notturne. Sull’area della valanga di ghiaccio non è attualmente operativo personale per l’elevato pericolo di ulteriori distacchi.

Sono state emanate ordinanze di divieto di accesso e percorrenza dell’area interessata dalla valanga congiuntamente dai Comuni di Canazei e Rocca Pietore, fino a quando non sarà accertata la natura del distacco con gli opportuni rilievi glaciologici e geologici. La procura di Trento ha aperto un fascicolo d’indagine contro ignoti.

«Non ho mai visto una cosa del genere in Marmolada. Non è la solita valanga invernale, grado due, grado tre: è la natura. Se volessimo fare un paragone con l’edilizia potremmo parlare di un cedimento strutturale». Lo ha detto all’Ansa uno dei soccorritori impegnati nel recupero delle vittime e dei feriti. «Lo zero termico è oltre i 4 mila metri – aggiunge – ed è chiaro che è una cosa metereologica che nemmeno la migliore delle guide può prevedere». Al momento ci sono ancora macchine nel parcheggio e spiega il soccorritore «dobbiamo capire se manca ancora qualcuno».

Il leggendario alpinista Reinhold Messner, in merito al crollo del seracco, ha affermato: “Sono salito più volte sulla Punta di Rocca, ma non vado lì da tanti anni ormai. Il ghiaccio lì è quasi tutto andato, non c’è più ghiaccio. Questi seracchi cadono, certo, per la gravità, ma la causa vera, originaria, è il caldo globale, che fa sciogliere i ghiacciai e rende più probabile che si stacchi un seracco”.