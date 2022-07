Precipita per 10 metri sulla Corna Rossa, elitrasportato al santa Chiara

Pubblicità

Pubblicità



Soccorso Alpino e soccorritori sanitari sotto pressione in questo week end. Innumerevoli gli interventi sulle montagne del Trentino che hanno già visto purtroppo due decessi in altrettanti incidenti legati agli sport estremi (base jumper morto sul Casale e sulla Highlile a Sega di Ala)

Un alpinista è stato elitrasportato all‘ospedale Santa Chiara di Trento, dopo essere precipitato per circa dieci metri da primo di cordata, al secondo tiro della via Phillitis Scolopendrium sulla Corna Rossa (Dolomiti di Brenta).

Nella caduta, l’uomo ha sbattuto contro la roccia, rompendo il casco. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 11.15 da una cordata vicina.

Pubblicità Pubblicità

Il Tecnico di centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino occidentale, ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre gli operatori della Stazione Madonna di Campiglio si portavano in piazzola.

Il tecnico di elisoccorso è stato verricellato sull’infortunato con l’equipe medica. Dopo essere stabilizzato e imbarellato, l’infortunato è stato verricellato a bordo dell’elicottero è trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Nel frattempo l’elicottero ha elitrasportato in quota anche la guardia attiva del Soccorso Alpino di turno a Madonna di Campiglio, per accompagnare il compagno di cordata a valle.