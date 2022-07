Incidenti a Nago – Torbole e Vallarsa, in azione il soccorso alpino

Pubblicità

Pubblicità



Nella giornata di ieri, oltre all’incidente mortale sui Denti della Sega di Ala (monti Lessini), di cui abbiamo dato notizia ieri, l’Area operativa Trentino meridionale del soccorso alpino è intervenuta intorno alle 12 sul sentiero Busatte Tempesta (Nago Torbole) per un’escursionista con un trauma di caviglia.

Gli operatori della Stazione di Riva del Garda hanno raggiunto l’infortunata, la hanno stabilizzata, imbarellata e trasportata con la barella portantina per circa 40 minuti, fino all’ambulanza.

Altro intervento intorno alle 14.45 per soccorrere un escursionista lungo il sentiero che porta al lago degli Speccheri (Vallarsa).

Pubblicità Pubblicità

L’uomo è scivolato sul sentiero ruzzolando lungo un pendio per circa 5 metri, procurandosi possibili politraumi all’arto inferiore e alla spalla.

Cinque operatori della Stazione Vallagarina hanno raggiunto l’infortunato a piedi in circa 30 minuti, lo hanno stabilizzato, imbarellato e trasportato con la barella portantina in una zona meno boscosa e più aperta, per consentire all’elicottero di Bolzano di recuperarlo con il verricello e trasferirlo in ospedale.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità