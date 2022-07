Gigantesca frana sulla Marmolada, ricerche in corso per degli alpinisti – IL VIDEO

Pubblicità

Dalle due del pomeriggio di oggi sono in corso delle ricerche riguardanti alcuni alpinisti rimasti travolti da una frana sulla Marmolada. Prima si è sentito un enorme boato e poi una grande nube di ghiaccio e polvere.

La frana ha travolto due cordate di circa 20 persone. I morti per il momento sarebbero 6 e 8 feriti fra cui alcuni gravi.

Secondo quanto si apprende da fonti dei soccorritori, i corpi sarebbero stati estratti dalla massa di ghiaccio ma non ancora recuperati e portati a valle.

I feriti sono stati trasferiti in più ospedali: Belluno, Treviso, Trento e Bolzano. Ma c’è grandissima apprensione per altre cordate che potrebbero essere state travolte dalla valanga. Gruppi di persone sono stati accompagnanti a valle dai soccorritori.

Lo smottamento (video) è avvenuto sotto Punta Rocca, precisamente a pian dei Fiacconi, lungo l’itinerario di salita della via normale per raggiungere la vetta. Il fronte della valanga è di circa 300 mila metri cubi. Il punto è molto pericoloso. Secondo le prime informazioni pare sia crollato un vasto seracco di circa 3.000 metri cubi di ghiaccio e detriti. lungo l’itinerario di salita della via normale per raggiungere la vetta.

Sul posto si sono subito portati il soccorso alpino, l’unità operativa di logistica è stata allestita a Canazei, diversi elicotteri della polizia e dei vigili del fuoco nazionali di Trento, Bolzano e Venezia. (Qui il video del sorvolo con l’elicottero)

Non si sa ancora quanti sono gli alpinisti travolti. Due di questi sono stati comunque trovati e trasferiti negli ospedali di Trento, con l’elisoccorso pelikan, e Belluno dai primi soccorritori arrivati sul posto subito dopo la frana.

Le ricerche continuano, l’ipotesi – secondo la provincia autonoma di Trento è che il bilancio possa essere pesante. Per ora le vittime sarebbero 6. I soccorsi parlano di molta imprudenza da parti degli alpinisti e di temperature record ieri sulla Marmolada con circa 10 gradi in vetta.

Sul posto è arrivato anche il presidente della provincia Maurizio Fugatti insieme alla protezione civile trentina e veneta. (clicca qui per vedere il video della frana)

Ore 17.00 – La situazione è pericolosa perché c’è il rischio di ulteriori crolli. Un elicottero è stato attrezzato con la campana Recco, un’apparecchiatura che permette di ricercare chiunque sia in difficoltà in zone aperte.

Ore 17.40 – per il momento le ricerche sono state sospese. Ci sono ancora delle persone disperse.

Ore 17.56 – Le salme delle vittime del crollo sono state portate allo stadio del ghiaccio di Canazei dove parte la funivia per salire in vetta. Al palazzo del ghiaccio è inoltre stato attivato un team di psicologi per assistere i parenti delle vittime.

Ore 18.01 – Uno dei feriti sarebbe in condizioni critiche.

Ore 18.07 – Sono decine le persone che sui social chiedono informazioni sui feriti e le vittime.

Ore 18.12 – Individuate 18 persone che si trovano sopra l’area del crollo. Saranno evacuate dal Soccorso Alpino.

Ore 18.18 – È stato chiesto l’intervento dei droni per la ricerca dei dispersi.

Ore 19.20 – «Non ho mai visto una cosa del genere in Marmolada. Non è la solita valanga invernale, grado due, grado tre: è la natura. Se volessimo fare un paragone con l’edilizia potremmo parlare di un cedimento strutturale». Lo ha detto all’Ansa uno dei soccorritori impegnati nel recupero delle vittime e dei feriti. «Lo zero termico è oltre i 4 mila metri – aggiunge – ed è chiaro che è una cosa metereologica che nemmeno la migliore delle guide può prevedere». Al momento ci sono ancora macchine nel parcheggio e spiega il soccorritore «dobbiamo capire se manca ancora qualcuno».

