Furto dentro la parrocchia di Cristo Re, il ladro si porta via 1.500 euro

Il ladro è entrato in azione verso le due del mattino di domenica 26 giugno rimanendo tranquillamente nei locali della parrocchia di Cristo Re per circa un’ora e mezzo.

Un ladro che conosceva tutto e sapeva bene dove mettere le mani. Il giovane di circa 20 anni, ripreso dalle telecamere, è entrato dal garage ubicato dietro la parrocchia e cosa inconsueta ha trovato la porta aperta per entrare dentro la struttura. Quella porta di solito rimane sempre chiusa a chiave. Quindi, o il ladro aveva le chiavi oppure qualcuno dall’interno ha fatto trovare la serratura aperta.

Il giovane ha subito individuato le chiavi per entrare nella canonica e dope essere entrato all’interno ha puntato subito alla cassaforte. Non si capisce come, vicino alla cassaforte era presente un piede di porco usato dal ladro per forzare e aprire la cassaforte.

Il ladro si è impossessato di circa 1.500 euro in contanti mettendoli nella borsa. Ma il diavolo «fa le pentole ma non i coperchi». Il ragazzo infatti uscendo si è accorto di essere ripreso dalle telecamere e per questo coprendosi il viso con un maglione si è diretto verso il monitor della videosorveglianza rubando anche quello.

Ma è chiaro che le immagini sono state registrate e quindi non dovrebbe essere difficile rintracciare il malfattore. Il ladro sapeva di poter agire indisturbato anche perché ormai da tempo dentro la canonica della chiesa di Cristo Re non dorme più nessuno. Don Mauro Leonardelli sentito al telefono ha dichiarato di non aver tempo di parlare di quanto successo.