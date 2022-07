Coronavirus: contagi e ricoveri stabili nelle ultime 24 ore in Trentino

Distribuiti per fasce d’età, i nuovi contagi restituiscono questa situazione: 6 di 0-2 anni, 8 di 3-5 anni, 8 di 6-10 anni, 8 di 11-13 anni, 18 di 14-18 anni, 111 di 19-39 anni, 170 di 40-59 anni, 72 di 60-69 anni, 52 di 70-79 anni e 32 di 80 o più anni.

I pazienti ricoverati in ospedale sono 46, di cui 1 in rianimazione. (stabili come ieri) Nella giornata di ieri sono stati registrati 6 nuovi ricoveri, altrettante le dimissioni. Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.227.139, cifra che comprende 428.443 seconde dosi e 348.004 terze dosi. Infine, 282 nuovi guariti portano il totale a 170.126.