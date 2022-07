Cade sul Brione, biker finisce al santa Chiara

Pubblicità

Pubblicità



Si è concluso intorno alle 22.20 di ieri un intervento per soccorrere un biker di nazionalità tedesca del 1969. L’uomo era in mountain bike e stava praticando downhill sul monte Brione (Riva del Garda), quando è caduto a terra, procurandosi diversi traumi. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 20.30.

Il Coordinatore dell’Area operativa Trentino meridionale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l’intervento degli operatori della Stazione Riva del Garda che sono arrivati sul posto insieme ai sanitari dell’ambulanza.

L’infortunato è stato sottoposto alle prime cure, imbarellato e trasportato con la barella portantina per circa 10 minuti, fino all’ambulanza. Intervenuto anche l’elisoccorso che è atterrato al campo sportivo di Riva del Garda per il rendez-vous con l’ambulanza. L’uomo è stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Pubblicità Pubblicità