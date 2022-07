A Mori gli Schützen ricordano il Tirolo storico a 100 anni dalla divisione

Pubblicità

Dopo due anni di stop forzato causa pandemia, questa mattina Mori ha ospitato la cerimonia organizzata dalla compagnia destra Adige degli Schützen per commemorare i 100 anni dalla divisione del Tirolo storico.

Era presente anche il presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti che è intervenuto ricordando “L’importanza di recuperare le nostre radici, non in termini nostalgici, ma perché essere consapevoli del nostro passato ci rende più forti per affrontare il futuro e le sfide che ci pone, sfide sempre più impegnative. In questo senso va letta anche l’esperienza dell’Euregio di cui il Trentino è al momento alla guida e per la quale stiamo investendo con progetti ma anche in promozione, come la recente inaugurazione della sede di Casa Moggioli a Trento ricorda”.

Dopo il ritrovo delle compagnie in largo Villanuova l’evento è entrato nel vivo con la sfilata per le vie del paese e l’accompagnamento musicale delle Musikkappellen Faedo e Mori.

Al termine della celebrazione della Santa Messa in piazza Cal di Ponte sono intervenute le autorità e successivamente è stata scoperta una targa commemorativa dedicata non solo al centenario della separazione (1920-2020) ma anche ai fatti avvenuti a Mori nel 1947 quando una grande manifestazione organizzata dall’Asar per rivendicare l’autonomia si è trasformata in un momento di grande tensione con scontri e feriti.

I fatti sono stati riportati alla luce grazie ad una serie di approfondimenti che rientrano nel solco delle attività sostenute dalla Provincia e dalla Fondazione museo storico per il recupero della nostra memoria e della quale fanno parte anche le iniziative dedicate ad Andreas Hofer.

La giornata è poi proseguita con un pranzo sociale ed intrattenimento musicale con la banda di Mori e Brentonico ed i brani tirolesi eseguiti dal gruppo Tirock Band.