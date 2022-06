Via libera alla riforma delle Comunità di Valle, Gottardi: «Una riforma che rimette al centro i Comuni e i Sindaci»

Pubblicità

Approvata stamane con 30 voti favorevoli e uno di astensione (alex Marini) la riforma delle comunità proposta dalla Giunta.

Subito prima si erano svolte le dichiarazioni di voto da cui è emersa registrare una larghissima condivisione dei consiglieri che hanno apprezzato soprattutto la disponibilità al dialogo dell’assessore Mattia Gottardi che ha permesso di accogliere numerosi emendamenti proposti anche dalle minoranze.

Subito prima erano stati esaminati i 18 articoli del testo e le relative modifiche, molte delle quali precedentemente concordate da Gottardi con le opposizioni, ed erano stati approvati gli ultimi due ordini del giorno rimasti da ieri.

“Esprimo soddisfazione per l’approvazione del ddl dopo un lungo confronto di merito con i Territori ed il Consiglio delle Autonomie – sottolinea l’assessore Gottardi – Un dibattito positivo e costruttivo anche in aula di Consiglio provinciale per il quale ringrazio i gruppi di maggioranza e opposizione. È stato riconosciuto l’impegno al dialogo ed il percorso aperto della Riforma, per la prima volta condivisa con i Comuni e non imposta dall’alto come in passato”.

“Nel percorso di rafforzamento del ruolo dei Comuni e del riequilibrio dei poteri tra Provincia e territori si segna un passo davvero importante – prosegue l’assessore Gottardi – I Comuni da oggi in poi troveranno infatti nelle Comunità di valle uno strumento operativo per pianificare visione strategica ed offrire servizi capillari ai cittadini, non un ente che si pone in contrapposizione o volto alla sostituzione dei comuni stessi.

Un luogo dove fare insieme, discutere, pianificare con i Comuni ed i Sindaci al centro di ogni decisione”. “Si tratta – conclude l’assessore agli enti locali – di un risultato di tutti coloro che hanno contribuito a costruire, elaborare ed arricchire il testo della Riforma. In nome dell’Autonomia dei territori e delle loro peculiarità“. Qui l’intervista all’Assessore Gottardi.

