Val Gardena: ragazza di 17 anni cade dal balcone

Pubblicità

Pubblicità



Settimana impegnativa per il personale medico e per le forze dell’ordine! Nella serata di ieri, mercoledì 29 giugno 2022, una ragazza di 17 anni è caduta dal balcone dell’hotel in cui alloggiava.

La ragazza, che sembrerebbe essere di origini americane, verso le 23:00 sarebbe caduta – per cause ancora da accertare – dal balcone dell’hotel in Val Gardena in cui alloggiava. La giovane è cauta da un’altezza di circa 6 metri nel prato sottostante.

Immediato l’arrivo dei soccorsi che hanno stabilizzato le sue condizioni prima di portarla in ospedale a Bolzano: in tutto questo la 17 enne era cosciente e – nonostante le numerose fratture – non è risultata essere in pericolo di vita. Sul posto sono accorsi i Carabinieri di Selva ed il personale sanitario.

Pubblicità Pubblicità