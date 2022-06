Si ribalta in un canale di irrigazione, muore una donna 66 enne

Pubblicità

Il drammatico incidente è accaduto sulle strade vicentine nella tarda serata di Martedì 28 Giugno pochi minuti dopo le 23:00 lungo la strada provinciale 8 nel centro abitato di Sossano.

Una vettura con a bordo una donna 66 enne veronese, residente a Cologna Veneta, (Verona) mentre stava transitando lungo via Circonvallazione ha perso il controllo finendo per rovesciarsi in un canale di irrigazione dopo aver divelto una ringhiera di protezione.

L’auto, finita in un punto particolarmente profondo, è stata completamente sommersa.

Per soccorrere la donna sono dovute intervenire le squadre dei vigili del fuoco di Lonigo, l’autogrù del comando di Padova, e i colleghi sommozzatori giunti da Mestre che oltre ad agevolare il recupero della donna hanno controllato fino in fondo il canale per escludere la presenza di eventuali altre persone. Dopo aver recuperato la donna il medico dell’equipe presente sull’ambulanza non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Per compiere i consueti accertamenti sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Vicenza. Lunghe e laboriose le operazioni di recupero della vettura in fondo al canale con i vigili del fuoco che hanno lavorato fino alle 3:00 della notte.

