Si piange la scomparsa di Ivan Baldessarelli, “Un uomo dalle mille risorse”

Il corpo dei Vigili del Fuoco Volontari e l’intera comunità di Villa Lagarina piangono la scomparsa di Ivan Baldessarelli.

Un terribile incidente stradale, avvenuto lo scorso 28 giugno, ha spezzato la sua giovane vita: Baldessarelli aveva appena 41 anni, di cui la metà trascorsi ad aiutare chi più ne aveva bisogno indossando la divisa da Vigile del Fuoco volontario.

Portato subito in elisoccorso al santa Chiara di Trento, le sue condizioni erano apparse fin da subito gravissime. Il suo camioncino si era infilato a piena velocità sotto uno dei tir in coda e per lui non c’è stato nulla da fare.

«Su di lui si poteva sempre contare. Ci mancherà la sua grande disponibilità – sono le parole di Tiziano Pulcini, comandante del corpo di Villa Lagarina – che si accompagnava ad un impegno a 360° gradi sia nel campo dell’interventistica che in occasione di manifestazioni ed eventi di vario genere.

Come la scorsa estate, quando Trambileno ha ospitato il convegno dedicato agli allievi dell’unione distrettuale della Vallagarina ed Ivan, che aveva anche doti da pizzaiolo, si mise a disposizione per preparare pizze per tutti. Ci mancherà tantissimo».

Tantissimi i messaggi su Facebook di coloro che lo ricordano. Era “un compagno di lavoro e sempre sempre disponibile per tutti e per tutto… Ivan resterai sempre nel cuore dei tuoi amici” – è possibile leggere tra i tanti commenti.

” ‘Un uomo dalle mille risorse’. Questo è il nostro ricordo per la tua scomparsa Ivan Baldessarelli. Eri un gran lavoratore dalle mille risorse. Dalla nostra nascita come associazione ci siamo conosciuti e ci hai dato la tua disponibilità gratuita a fare il service per la festa del tuo paese nel 2021 e così è stato.

Il tuo service ci ha aiutato a realizzare il cinema all’aperto e a Natale ci hai aiutato ad illuminare il parco Gonzaga. Nonostante l’estate piena di serate in giro per il Triveneto avevi già dato la tua disponibilità per la Festa dell’Assunta 2022. La tua notizia ci lascia sconvolti e crea un grande vuoto per tutti noi. Un saluto e condoglianze a tutta la famiglia da parte di tutto il direttivo ed a nome di tutta la Proloco. Ci mancherai. Grazie Ivan. Riposa in pace.” – Pro Loco Villa Lagarina