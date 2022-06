Piscina di Rovereto: si fa acqua da tutte le parti…

Pubblicità

Rovereto è nel caos: tra furti nelle auto; le biciclette rubate; le minacce e aggressioni ai conducenti dei mezzi pubblici; i furti nelle case; i terroristi arrestati; i ticket in aumento e le strade chiuse senza avvisi, sembrava che alla Città della Quercia ci fossero già abbastanza disagi.

E invece no, perché di recente sono state segnalate anche alcune problematiche riguardanti la piscina comunale (Centro Natatorio Leno 2001). Tuttavia, nonostante questi problemi siano risultati evidenti grazie al caldo torrido di queste ultime settimane, ogni estate è sempre la stessa storia.

Secondo quanto riportato da più testimoni – oltre ai furti che a volte è possibile subire nel parcheggio – ci sarebbero anche delle persone che, invece di passare per l’ingresso principale e per la biglietteria, entrerebbero nella struttura scavalcando le recinzioni in lungo Leno (per capirci: nella zona dietro il negozio Caddy’s, verso il sottopassaggio della ferrovia).

Il problema, però, non è solo il segnalare questi soggetti alla struttura, in modo tale che si possano prendere gli adeguati provvedimenti. Il problema è la sicurezza generale. È così difficile garantire ai cittadini una struttura moderna e sicura?

Gli impianti – dopo qualche decennio – andrebbero risistemati, le stesse recinzioni andrebbero riviste, così come i parcheggi e la sicurezza per le automobili dei clienti. Negli anni, infatti, non è raro trovare macchine più o meno ammaccate e con finestrini distrutti abbandonate a loro stesse per ore negli spazi destinati alla sosta dei veicoli.

Di fatto, quante persone vanno davvero in piscina? Non appena ne hanno la possibilità, molti giovani preferiscono spostarsi verso i laghetti, Riva del Garda, Caldonazzo, Lavarone, Trento. Com’è possibile che, nonostante l’evidente fuggi-fuggi generale dalla città, nessuno riesca a fare qualcosa di concreto per migliorare la situazione, dato che questa sta diventando insostenibile sotto tutti i punti di vista?

