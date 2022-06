Parte il circuito estivo del 41° Festival Nazionale di teatro amatoriale «Sipario d’Oro»

Pubblicità

Il “Sipario d’Oro“ torna in scena per tutto il mese di luglio. E lo fa da questo fine settimana con i primi tre spettacoli del Circuito estivo dopo aver archiviato con successo il Concorso nazionale ed il Circuito invernale di febbraio e marzo.

Il Festival nazionale di teatro amatoriale nella versione estiva, promosso dalla Comunità della Vallagarina e organizzato dalla Compagnia di Lizzana “Paolo Manfrini“, si sposta dai teatri al chiuso agli spazi aperti di cortili dei palazzi, di parchi e di angoli suggestivi dei paesi di sei Comuni: Ala, Avio, Brentonico, Nogaredo, Villa Lagarina e, novità di quest’anno, Calliano.

Il primo appuntamento è con Loredana Cont venerdì 1 luglio alle ore 20.45 nel cortile della Casa del Vicario (Contrada Vigo) ad Avio. L’eclettica attrice roveretana mette in scena una sua produzione: “Dante me fradel“.

La vita di Dante vista e narrata sia dall’esterno che dall’interno della famiglia in un entrare ed uscire dal tempo dalla storia sul filo dell’ironia. Loredana Cont e un’improbabile sorella Alighiera raccontano Dante a modo loro attingendo da quanto si sa del Sommo Poeta e “aiutando” la storia con un po’ di fantasia.

Sabato 2 luglio, sempre alle 20.45, nel cortile del teatro Monte Baldo di Brentonico la Accademia Teamus di Caprino Veronese presenta “Uomini sull’orlo di una crisi di nervi“, ovvero la storia di quattro amici che, in un turbine di situazioni comiche, si troveranno a fare i conti con se stessi fino al finale all’insegna della sorpresa.

Sempre il 2 luglio, ma a Castellano nell’anfiteatro naturale del Castello, la prima proposta per bambini e famiglie con Collettivo Clochart in “L’Aviatore”, ispirato al “Piccolo Principe”, in un lavoro che si svolge attraverso diverse tecniche teatrali, dal teatro di figura a quello di narrazione, per un risultato di alta poesia performativa.

Oltre al biglietto d’ingresso per ogni singolo spettacolo, per il Circuito estivo è possibile acquistare il “Sipario Passepartout” che al prezzo di 20 euro consente di partecipare a quattro spettacoli a scelta tra tutti quelli in programma nei diversi Comuni.

Il “Sipario Passepartout” (come i biglietti) si può acquistare sul sito www.sipariodoro.it e per la giornata di giovedì 30 giugno anche nella Sala Veneziana del comune di Nogaredo dalle 17 alle 19. Informazioni alla segreteria del Festival al numero 333.1853967