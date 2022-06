Mezzolombardo, un aiuto ad anziani e persone in difficoltà per lo smaltimento dei rifiuti: l’ultima proposta del consigliere Giorgio Devigili

Pubblicità

Negli ultimi tempi il sistema di raccolta dei rifiuti nel Comune di Mezzolombardo è passato dalla modalità “porta a porta” a un sistema di prossimità.

Su tutto il territorio comunale sono state infatti realizzate delle isole ecologiche dotate di contenitori che includono tutte e cinque le frazioni di rifiuti (umido, secco, carta, plastica e vetro).

Tali isole sono dedicate e riservate ad un massimo di 100-150 utenze (le più vicine) che possono conferire il rifiuto. Lo sbocco dei contenitori avviene tramite lettura di una tessera personale, mentre l’apertura può essere diversa (semiautomatica o a pedale).

Una soluzione sulla quale è intervenuto, attraverso un’interrogazione, il consigliere indipendente Giorgio Devigili. «Senza entrare nel merito delle scelte programmatiche dell’Amministrazione Comunale che hanno portato a questa nuova organizzazione e sulla dislocazione di alcune delle isole ecologiche – sostiene Devigili – è apprezzabile che questa evoluzione, oltre a puntare al miglioramento della differenziazione dei rifiuti, potrà agevolare i cittadini permettendo loro di conferire in qualsiasi momento, trovando sempre i cassonetti liberi ed evitando i disagi di trattenere i rifiuti in casa fino al giorno della raccolta. È immaginabile che possa inoltre arginare il fenomeno del cosiddetto “turismo dei rifiuti”, visto che solo chi è fornito di tessera può accedere ai cassonetti».

Secondo il consigliere comunale vanno però evidenziate alcune criticità legate al nuovo sistema. «Se alcune problematiche potranno rientrare quando la cittadinanza avrà acquisito maggior dimestichezza con il nuovo modello – aggiunge Devigili – altre hanno bisogno di essere prese in carico dall’Amministrazione Comunale con interventi diretti o facendosi tramite con ASIA, l’ente gestore della raccolta. Emerge infatti che la nuova organizzazione va fortemente a penalizzare le fasce sociali più deboli ed esposte, ovvero gli anziani e chi ha disabilità motorie, sensoriali o cognitive».

«È fuori dubbio che la raccolta porta a porta permetteva a molte di queste persone di svolgere il conferimento dei rifiuti in autonomia, mentre ora è oggettivamente più difficoltoso – afferma il consigliere indipendente di Mezzolombardo –. Oltre alla maggior distanza del luogo di conferimento, i nuovi cassonetti presentano modalità di accesso che non sono sicuramente facili per chi ha ridotte capacità motorie. Per molte persone anziane risulta essere troppo complicato utilizzare un sistema che per l’apertura dei contenitori prevede più passaggi (lettura tessera, pulsante, pedale, ecc.); anche le ridotte dimensioni del foro d’ingresso, in particolare nei contenitori destinati alla carta e alla plastica, rappresentano un’ulteriore difficoltà. Di fatto rendendo una semplice operazione di conferimento di rifiuto solido urbano, ostica e difficile per una parte importante della popolazione».

Oltre alle difficoltà oggettive di chi deve conferire e non può delegare ad altri questo compito, secondo Devigili va anche considerata l’importanza dell’accessibilità, il primo e fondamentale passo verso l’inclusione delle persone con disabilità.

Per questi motivi il consigliere comunale ha depositato un’interrogazione, chiedendo al sindaco Christian Girardi se sia prevista la reintroduzione del servizio di raccolta porta a porta (umido e secco) o l’introduzione del servizio di raccolta porta a porta per i rifiuti riciclabili (vetro, carta e plastica) per le persone che a fronte di comprovata necessità ne facciano richiesta.

Ma anche se l’Amministrazione Comunale abbia proposto o intende proporre ad ASIA di valutare modifiche che possono semplificare l’operazione, oggi particolarmente complessa, di conferimento dei rifiuti da parte degli utenti, di rimuovere gli ostacoli fisici posizionati nei cassonetti (vedi la griglia che permette solo il passaggio di rifiuti con dimensioni estremamente limitate) e di valutare l’utilizzo, per eventuali prossimi posizionamenti, di un’altra tipologia di cassonetti che siano completamente accessibili, sull’esempio di altre realtà in Italia che già li utilizzano.

Ora la palla passa al sindaco e alla giunta, chiamati a rispondere ai quesiti posti da Devigili.