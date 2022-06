Giovedì 7 luglio a Pergine la grande festa per i 10 anni di Aluray

Pubblicità

Pubblicità



7 luglio 2012 – 7 luglio 2022. Aluray, una della aziende maggiormente riconosciute in Trentino, festeggerà i suoi primi 10 anni di vita giovedì 7 luglio. La decade sarà celebrata con un grande evento organizzato presso lo show room del centro commerciale di Pergine a partire dalle ore 11.00

Si prevede una forte partecipazione con la presenza di clienti, fornitori, amici, collaboratori e uomini politici di spicco.

Aluray Srl, oggi è una delle leader nel settore dei profili in alluminio tinta legno per ringhiere staccionate e parapetti, nella produzione delle balaustre in alluminio e degli ancoraggi per il fotovoltaico.

Pubblicità Pubblicità

Quest’ultimo brevetto di propria creazione è registrato in tutta Europa. Il fatturato nel 2021 ha sfiorato i 3 milioni di euro con un utile di oltre 400 mila euro.

Imprenditore tenace, ma sopratutto creativo, Gianenrico Sordo negli anni ha lanciato molte novità e le sue idee geniali hanno percorso da nord a sud tutta la penisola italiana.

Aluray oggi è diventata una delle eccellenze trentine e della Valsugana grazie agli oltre 25 anni di esperienza di Gianenrico Sordo nel settore dell’alluminio. (clicca qui per vedere l’intervista integrale a Gianenrico Sordo)

Pubblicità Pubblicità



Dopo diversi anni di attività svolta come ditta individuale nel 2012 fonda Aluray Srl azienda sempre in utile e con fatturato crescente dall’inizio ad oggi con diversi brevetti e idee ideate dal Sordo: in particolare possiamo ricordare il Mega Fix triangolo in alluminio autoportante, geniale e unico Sul mercato per l’ancoraggio di impianti fotovoltaici su tetti piani coprendo tramite installatori del settore, importanti capannoni d’Italia tra cui il capannone della Snaidero cucine, il capannone del coni di Roma il capannone della Galbani di milano.

Fin da subito l’azienda cresce con intelligenza e morigeratezza senza mai rischiare nulla, questo per evitare di indebitare l’azienda. «Fin dall’inizio qualsiasi investimento l’ho sempre fatto con i miei soldi, evitando di fare debiti, acquistando qualsiasi cosa con la liquidità. L’azienda ha sempre avuto bilanci in utile, dove quest’ultimo era sempre accantonato a riserva speciale. Tutte le tasse sono state pagate sempre sul territorio trentino a fronte di nessun finanziamento o aiuto provinciale o comunale».

Aluray non ha un euro di debito, anzi, nell’ottobre del 2021 Cribis ha attribuito all’azienda valsuganotta la massima affidabilità nei pagamenti delle transazioni economiche.

Il riconoscimento ha un grande valore e viene assegnato solo al 5.3% delle 6 milioni di imprese italiane.

Il dinamismo e l’elasticità dell’azienda ha permesso nel 2018 di superare forse il più brutto momento della sua storia. In quell’anno al titolare viene diagnosticato un cancro terminale. (qui la sua incredibile storia)«Non mi sono demoralizzato e ho adoperato la passione per il mio lavoro per superare le difficoltà e distogliere i pensiri negativi della malattia»

Poi per fortuna il momento brutto è superato e oggi Gianenrico Sordo sta bene e lavora anche 20 ore al giorno.

Sulla Pandemia ha le idee chiare: «In una condizione globale difficile la fortuna è stata avere un presidente come Maurizio Fugatti che è stato il primo a far riaprire le aziende in tutta Italia. Noi siamo stati chiusi alla fine solo 15 giorni. È stata una cosa molto positiva che non deve essere dimenticata. I bonus non hanno aiutato, anzi io li definisco pericolosi poco controllabili, io infatti per una scenta aziendale non ho voluto nessun bonus».

Giovedì sarà anche un’occasione per consegnare dei riconoscimenti ai collaboratori strategici di Aluray che in questi anni hanno contribuito a farla diventare grande.

A condurre l’evento sarà Roberto Conci, il nostro direttore editoriale e grande amico del titolare Gianenrico Sordo che all’inizio dell’evento porrà alcune domande al titolare di Aluray.

Spazio anche alla beneficienza, un grande imprenditore fa ricadere sulla comunità la sua ricchezza per creare benessere. Per questo Aluray donerà al comune di Ospedaletto un defibrillatore.

Per finire non mancherà nemmeno il saluto delle istituzioni. (sotto la locandina dell’evento, dentro l’articolo Gianenrico Sordo e alcuni suoi collaboratori)