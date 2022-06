Frana sulla ss 421 tra San Lorenzo in Banale e Nembia, strada chiusa

Pubblicità

Smottamento dalla parete sottostante sulla strada statale 421 nelle valli Giudicarie oggi pomeriggio, giovedì 30 giugno, tra l’abitato di San Lorenzo e Nembia all’altezza del km 27.800.

Erano da poco passate le 14:45 quando dalla parete rocciosa si sono staccati diversi massi di diverse misure che hanno occupato la sede stradale, fortunatamente in quel momento non stava transitando nessuno.

Dopo l’allarme lanciato da alcuni automobilisti, sul posto sono giunti i vigili del fuoco di San Lorenzo in Banale che hanno provveduto mettere in sicurezza l’intera zona. Sul posto è giunta anche la polizia locale delle Giudicarie che ha provveduto alla chiusura della strada statale in attesa del sopralluogo del geologo provinciale.

Sul posto oltre i tecnici provinciali anche il sindaco di San Lorenzo Dorsino Ilaria Rigotti per un sopralluogo per definire i prossimi interventi di messa in sicurezza.

La strada in attesa di un intervento dei tecnici specializzati alla messa in sicurezza della parete rimane chiusa, purtroppo nella zona non è nuova a smottamenti, avvenuti negli anni precedenti, come quello del novembre del 2019 che ha costretto alla chiusura della strada per alcuni giorni con i conseguenti lavori di consolidamento di tutto il tratto tra San Lorenzo e Nembia.

