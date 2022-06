Exterior design: proteggere la piscina con stile grazie alle tapparelle

Le piscine vanno sempre protette scegliendo una copertura adatta, una decisione da prendere valutando con attenzione il tipo di vasca e le caratteristiche dell’ambiente circostante.

Laddove sia necessario prediligere la praticità è possibile optare per una tapparella per piscina, un prodotto con un impatto minimo sul paesaggio, compatibile con qualsiasi forma della piscina.

Si tratta di coperture per piscina particolarmente funzionali e versatili, con diverse soluzioni a disposizione tra cui scegliere e la possibilità di personalizzare la tapparella in base alle proprie esigenze.

Affidandosi ai professionisti giusti, inoltre, è possibile creare una copertura su misura perfetta per la propria piscina, in grado di proteggere la vasca e valorizzare lo spazio esterno della propria abitazione.

Come funzionano le tapparelle per piscina e quali vantaggi offrono – Per disporre di una tapparella per piscina che sia caratterizzata da un design accattivante e materiali di qualità, è importante rivolgersi ad aziende specializzate come Abritaly, che da oltre 40 anni si contraddistingue sul mercato per la realizzazione di coperture Made in Italy.

Questi prodotti hanno un inconfondibile stile minimal e lineare, con materiali hi-tech e tecnologie all’avanguardia che consentono di usufruire di una struttura funzionale ed esteticamente elegante e moderna.

Le tapparelle sono coperture che si possono utilizzare con piscine fuori terra e a sfioro, sono facili da utilizzare ed è possibile scegliere tra un meccanismo di apertura e chiusura manuale o motorizzato. In quest’ultimo caso, è possibile automatizzare completamente l’azionamento della copertura, usando un apposito telecomando per una gestione pratica e comoda della struttura a seconda delle proprie esigenze.

La tapparella per piscina offre inoltre un’ottima protezione della vasca dalle intemperie, grazie a una struttura robusta che tutela la piscina dagli agenti esterni aumentandone la vita utile. La presenza della copertura permette anche di ridurre i costi di manutenzione della piscina, con benefici economici rilevanti nella gestione degli interventi ordinari di pulizia dell’acqua e del rivestimento della vasca.

Sono coperture che offrono anche la massima discrezione, con la possibilità di installare il cassone sul fondo per rendere la struttura invisibile e ridurre l’ingombro esterno.

Le molteplici opzioni di personalizzazione consentono di realizzare un progetto su misura, con tanti optional per rendere unica la copertura come la configurazione del sistema di scorrimento, la scelta del colore delle doghe, la definizione del meccanismo di guida e la possibilità di alimentare la struttura motorizzata con i pannelli fotovoltaici.

Quale tapparella per piscina scegliere per il proprio giardino? – Sul mercato esistono diverse soluzioni per chi vuole proteggere la piscina con una tapparella. Una tipologia tradizionale è la tapparella con panchina, nella quale il rullo della copertura è esterno e contenuto all’interno di una struttura in legno.

Si tratta di una panca dallo stile elegante con profili curvi, un vero e proprio elemento di design con rivestimento in WPS o in PVC colorato, con la possibilità di sfruttare la panca per sdraiarsi o sedersi e aumentare la vivibilità dello spazio esterno della piscina.

Una valida alternativa è la tapparella junior, una copertura caratterizzata da un aspetto estetico elegante ed essenziale. In questo caso, il rullo è supportato da una struttura in acciaio composta da due montanti, elementi che possono essere verniciati oppure mantenuti con l’acciaio inox a vista. Questa copertura è automatica, con un meccanismo che prevede lo scorrimento della tapparella sull’acqua fino a quando la piscina non è completamente coperta e protetta.

Per ridurre la visibilità del rullo è possibile optare per una tapparella sommersa, dove la struttura viene installata all’interno della piscina invece di rimanere fuori a vista. La zona in cui è installato il rullo si può anche coprire, aggiungendo una pedana calpestabile realizzata in WPS o in teak, mentre la struttura è in acciaio inox. È un prodotto ideale per chi desidera una copertura invisibile e discreta, per una soluzione pratica e funzionale.

La scelta del modello di tapparella per la piscina richiede un’attenta analisi dei principali modelli in commercio, per capire quale tipologia di copertura è la più adatta alla propria piscina, alle caratteristiche dello spazio a disposizione e al risultato estetico desiderato.

Per essere sicuri di prendere la decisione giusta è opportuno richiedere il sopralluogo di un professionista, rivolgendosi a un’azienda specializzata in grado di fornire un supporto adeguato nella selezione del prodotto perfetto in termini di design e funzionalità.