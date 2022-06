Distretto Trentino Digitale 2026, Spinelli: «Nel documento le azioni della Provincia sul digitale, anche con le risorse PNRR»

Pubblicità

Su proposta dell’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli la Giunta provinciale ha approvato il documento “Verso il Trentino Distretto Digitale 2026. Agenda digitale e per la semplificazione della Provincia autonoma di Trento 2022-2024”.

È il programma che consolida in un unico quadro d’insieme le iniziative di digitalizzazione e di semplificazione in atto e pianificate sulla traiettoria del Distretto Trentino Digitale 2026, tenendo conto delle priorità individuate nella corrente Legislatura provinciale, ma anche delle direttrici strategiche nazionali ed europee e delle progettualità collegate al PNRR per il Trentino.

“La transizione digitale e l’innovazione della pubblica amministrazione sono due sfide profondamente legate tra loro e sulle quali il Trentino è fortemente impegnato, anche per valorizzare al meglio le risorse messe in campo dal PNRR” afferma l’assessore Spinelli.

“Sono numerose le iniziative previste, inserite in un documento organico che contiene anche i parametri per il monitoraggio nel tempo. Dalle misure di semplificazione e digitalizzazione delle procedure che riducono i tempi della burocrazia alla disponibilità di reti ultraveloci, infrastrutture e cloud. Considerando inoltre i servizi digitali di qualità modellati sulle reali necessità dell’utenza, la sicurezza digitale e le competenze nel settore, il presidio e l’accessibilità dei servizi in tutte le aree del nostro territorio.

Sono tante le attività orientate all’innovazione e alle nuove frontiere della tecnologia come nel caso della sperimentazione degli strumenti di intelligenza artificiale (AI) applicata ai servizi della pubblica amministrazione, inserita nel progetto Bandiera promosso dalla Provincia”. Qui l’intervista all’Assessore Spinelli.

Il riferimento dell’assessore è al cosiddetto “Progetto Bandiera” della Provincia autonoma di Trento, che aggrega le iniziative nel settore, in coerenza con le priorità dell’Agenda digitale e per la semplificazione dell’ente provinciale.

Dal programma si articolano diverse azioni:

progetti di cloud transformation delle piattaforme applicative;

progetti di servizi pubblici digitali;

progetti sulla competenza e organizzazione;

progetti di sviluppo del territorio, anche con interventi di realizzazione infrastrutturale finalizzati al completamento della copertura di rete per aree, utenze e tecnologie.

A quest’ultimo raggruppamento sono stati affiancati progetti altamente innovativi riferiti ad alcuni asset strategici per il Trentino (agricoltura, acqua, foreste, turismo) che hanno come caratteristica comune il forte impatto applicativo sui processi che interessano il territorio e l’utilizzo di sistemi di sensoristica e componentistica distribuita.

Dando conto delle principali iniziative in corso e pianificate per il prossimo triennio, il documento riporta i target di miglioramento riferiti alla transizione digitale, che saranno oggetto di puntuale monitoraggio.