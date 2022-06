Da lunedì lavori di risanamento delle fognature nere in centro storico

Pubblicità

Da lunedì prossimo 4 luglio e fino a dicembre sono previsti lavori di risanamento della fognatura nera in alcune vie del centro storico di Trento.

I lavori si svolgeranno in orario notturno, indicativamente dalle 19.30 alle 7. Il risanamento dei collettori di fognatura non prevede scavi ma l’adozione di tecniche di relining, cioè l’inserimento di una guaina composta di tessuto impregnato da resine termoindurenti (liner) all’interno delle tubazioni da risanare, utilizzando come accesso ai collettori i pozzetti di ispezione esistenti.

Tale tecnica è particolarmente indicata per ridurre al minimo i disagi legati alla viabilità e al rumore.

