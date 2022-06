Al Pergine Festival, il femminile senza tempo della “Penelope” di Martina Badiluzzi

Pubblicità

Toccherà agli svizzeri Trickster-p e alla friulana Martina Badiluzzi inaugurare domani – venerdì 1° luglio – l’edizione 2022 di Pergine Festival.

“Eutopia”, la proposta di Trickster-p, è in programma alle ore 18.30 in Sala Fanton (Teatro Comunale).

Con “Eutopia”, il teatro si trasforma in un grande tavolo da gioco attorno al quale il pubblico è chiamato a sedersi per mettere in discussione vecchi modelli biologici, ecologici e antropologici.

Il lavoro di Trickster-p unisce performance, installazione e game design, con l’obiettivo di esplorare un nuovo modo di “fare insieme”.

Spettatrici e spettatori sono invitati a un’esperienza partecipativa i cui esiti, sempre differenti, sono il risultato del contributo dei singoli. L’azione collettiva diventa strumento per delineare mondi possibili che intrecciano l’umano e il non-umano.“Eutopia” sarà replicata sabato alle 18.30 e domenica alle 18.30 e alle 21.30.

Alle 20.30, arriva invece all’Ex Rimessa Carrozze “Penelope”, uno spettacolo sotto forma di studio di Martina Badiluzzi, premio Biennale College Teatro – Registi Under 30 nel 2020.

In uno spazio vuoto, una donna riflette sulla sua prima storia d’amore, osserva se stessa in relazione a un uomo e ne deduce d’essere stata una Penelope, uno dei personaggi femminili letterari più stereotipati, un’aggettivazione. In “Penelope”, una donna contemporanea condivide la scena e il corpo con un femminile senza tempo, una presenza antica, una madre, la capostipite di tutte le storie.

«Noi – dice la regista – abbiamo sempre pensato a Penelope come una donna passiva nel corpo ma attiva nell’immaginazione; il meccanismo drammaturgico è quello del riconoscimento, in cui la donna riflette sulla possibile fine della sua storia d’amore e si accorge di essere stata una Penelope; questo la porta a vivere una sorta di Odissea personale che trasforma quelle apparizioni in immagini che le parlano di altro, che la spostano nel perimetro dell’immaginazione».

A partire dalle 21.30, Pergine Festival si sposta invece in piazza Fruet con la musica degli Under Leggins, quartetto trentino di power-rock ad alta gradazione energetica. Gli Under Leggins sono Cristiano Dallapellegrina (batteria), Stefano Anderle (basso), Tomas Pincigher (chitarra) e Michele Vicentini (voce e chitarra).