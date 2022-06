“Mountain Wemp: comunità inclusive e rigenerative”: il nuovo progetto delle GiustineWemp

Pubblicità

Il titolo della proposta è “Mountain Wemp: comunità inclusive e rigenerative” e l’intenzione è quella di proporre una riflessione su un approccio più sostenibile rispetto ai temi ambientali, con un’attenzione particolare alla montagna.

Le GiustineWemp tornano a far parlare di loro, questa volta con un progetto finanziato dal Piano Giovani di Zona “Fuori dal Comune” dei Comuni di Cles, Bresimo, Cis, Livo, Rumo e Ville d’Anaunia, che prevede la realizzazione di un percorso aperto a tutta la popolazione, con particolare attenzione alla fascia d’età 18-25 anni.

La serata di presentazione si terrà questa sera, mercoledì 29 giugno alle 20.30, in Sala Borghesi Bertolla a Cles.

Durante l’incontro saranno presentati i dettagli del progetto e il gruppo GiustineWemp dialogherà con Bianca Elzenbaumer, co-presidente di CIPRA Internazionale, co-fondatrice e membro de La Foresta – Accademia di Comunità di Rovereto, e Cristina Dalla Torre, ricercatrice sul tema dei beni comuni presso Eurac Research di Bolzano.

Durante la prima serata saranno introdotti i temi dell’ecofemminismo, dell’attivismo dal basso, della gestione dei beni comuni, delle tradizioni di montagna e dell’importante ruolo delle donne in questi ambiti.

In un secondo momento, il 16 luglio, il gruppo organizzerà un’uscita a Malga Clesera per incontrare Erika Maistrelli, una giovane donna, titolare del piccolo caseificio Frattacucola, che darà una dimostrazione del suo lavoro e parlerà della sua filosofia di vita.

Il progetto si concluderà venerdì 29 luglio con una giornata ricca di attività: un laboratorio per immaginare nuove visioni possibili per l’agricoltura di montagna e il futuro della Val di Non, la restituzione delle riflessioni di tutti i partecipanti e una serata in musica aperta al pubblico.

I temi della protezione dell’ambiente e dell’agricoltura rigenerativa sono molto sentiti dalle GiustineWemp che finora si sono interessate all’empowerment e al femminismo in Italia dagli anni ‘60 ad oggi.

Gli appuntamenti sono aperti a tutte e a tutti. Per maggiori informazioni è possibile contattare le GiustineWemp alla mail giustinewemp@gmail.com o sul loro account Instagram @GiustineWemp.

