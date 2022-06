L’addio del questore Francini: «Occorre fare di più contro la mafia e lo spaccio»

Pubblicità

Era partito con la visita al sindaco di Riva del Garda Cristina Santi il commiato del Questore Alberto Francini, per passare poi dal vice presidente del consiglio regionale Alberto Paccher, il sindaco di Trento ed infine il governatore Maurizio Fugatti.

Francini era stato nominato questore a Trento meno di un anno fa, nel settembre del 2021. (qui la sua intervista rilasciata al nostro quotidiano) Napoletano, sposato con tre figli, è in polizia dal 1983. Oltre che a Trento, ha ricoperto il prestigioso incarico di questore anche a Lecco, a Pisa a Catania e a Campobasso.

Nel lasciare Trento, Francini ha voluto ringraziare tutti i suoi collaboratori, nessuno escluso, dal Vicario Luigi Di Ruscio all’ultimo agente, «per l’altissimo livello professionale che hanno saputo esprimere negli svariati settori di competenza di una questura: ordine pubblico, settori informativi e investigativi, misure di prevenzione, licenze di polizia, immigrazione, tecnico logistico, amministrazione del personale, commissariati di Rovereto e Riva del Garda, tutte le nostre specialità della Polizia di Stato, Scuola di Moena, il nostro personale sanitario, il personale dell’ amministrazione civile, il cappellano, la sezione di Trento dell’ Associazione Nazionale della Polizia di Stato».

Non sono mancati i ringraziamenti a tutte le sigle sindacali, al Commissario di Governo, prefetto Gianfranco Bernabei, all’Arcivescovo di Trento Mons. Lauro Tisi, ai colleghi dei Carabinieri e della Guardia di finanza, Matteo Ederle e Mario Palumbo, «con cui ho operato più in simbiosi che in armonia» ed al Procuratore della Repubblica Sandro Raimondi».

Francini ha chiesto al Presidente della Provincia e il Sindaco di Trento di rivolgere a tutti i cittadini di Trento e della provincia un grande saluto affettuoso. «La mia permanenza a Trento è stata breve – ha detto Francini – ma intensa e ogni giorno ho cercato di tenere fede a quanto dissi all’atto del mio insediamento: non perderò un attimo della mia permanenza in questa sede per lavorare sui temi della sicurezza e dell’ordine pubblico di questa Provincia. Ho cercato di dare il mio contributo alla gestione delle tante problematiche di cui viene investita una Questura, tenendo ben presente che Trento deve restare, fra le città italiane, quella con i più alti standard della qualità della vita. E la sicurezza è parte essenziale di questa primazia, quasi una precondizione. So bene che occorre fare ancora di più e ancora meglio specie su alcuni aspetti deteriori della movida e della lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti».

E ancora: «Ma bisogna anche innalzare il livello di attenzione nei confronti delle infiltrazioni mafiose nell’ economia industriale e commerciale, specie nelle valli, dove vivono ed operano persone oneste, perbene e laboriose e per questo più esposte al fenomeno. Ma sono certo che il mio successore saprà fare di più e meglio di me».

