Carenza idrica, a Lavis fontane a secco e l’invito a un uso corretto e razionale dell’acqua

Alla luce della situazione di carenza della risorsa idrica di questo periodo, nonostante sul territorio non si siano ad oggi rilevate situazioni critiche o di emergenza, il Comune di Lavis ha reso noto che è stata emanata un’ordinanza che limita l’utilizzo dell’acqua.

È stata disposta infatti su tutto il territorio comunale la chiusura delle fontane pubbliche, ad eccezione di quelle dotate di impianto che garantisca il ricircolo d’acqua, temporizzatore per lo spegnimento notturno, rubinetto e di quelle non alimentate dalla rete di acquedotto ma da sorgente propria.

In deroga a quanto stabilito nell’ordinanza, al fine di garantire la disponibilità idrica pubblica nella frazione di Pressano, rimane aperta la fontana a flusso continuo di via Marconi.

«Invitiamo infine la cittadinanza a un razionale e corretto uso dell’acqua – è l’appello lanciato dall’amministrazione comunale – al fine di evitare inutili sprechi e pertanto si raccomanda di controllare il corretto funzionamento dei propri impianti idrici ed irrigui al fine di individuare eventuali perdite occulte; usare in casa dispositivi per il risparmio idrico quali i frangi-getto per i rubinetti; utilizzare lavatrici e lavastoviglie a pieno carico; utilizzare l’acqua di lavaggio della frutta e della verdura per l’irrigazione delle piante; e ogni altro comportamento che possa garantire un uso parsimonioso dell’acqua potabile».

