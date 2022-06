Caldaro, violento schianto auto-moto: muore un motociclista

Pubblicità

Oggi, 29 giugno nella zona di Caldaro sulla strada del vino, all’altezza dell’abitato di Panizza di Sotto, un tragico scontro auto-moto ha provocato la morte di un motocilista.

Stando alle prime informazioni, il centauro si sarebbe schiantato contro un’auto in arrivo, rimanendo ferito mortalmente. Immediato l’intervento dei sanitari, che al loro arrivo hanno potuto solo constatare l’estrema gravità della situazione.

Le dinamiche dell’incidente non sono ancora chiare, ma sono in corso i rilevi da parte della polizia che ne determineranno le cause. Sul posto, anche i Vigili del Fuoco Volontari di Panizza di Sotto e Panizza di Sopra che dopo le operazioni di soccorso, hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area interessata.

