Atti osceni, sanzionato dai carabinieri un 28enne straniero

Pubblicità

Pubblicità



Sarà sicuramente sembrato strano, alle persone che alle prime ore del mattino passeggiavano lungo l’argine dell’Isarco vedere un uomo che, seduto su una panchina con i pantaloni calati, si lasciava andare a forme di gratificazione personale certamente più adatte ai luoghi privati.

Così strano che una signora, giustamente disgustata da quanto era costretta ad assistere, ha chiamato i Carabinieri perché ponessero fine alla imbarazzante situazione.

I militari della Compagnia Carabinieri di Bressanone, immediatamente intervenuti, sono riusciti a identificare l’uomo, uno straniero (un 28enne illirico) che, seppur ancora in preda ai fumi dell’alcool della nottata passata, ammetteva subito quanto accaduto.

Pubblicità Pubblicità

Segnalato al competente Commissariato del Governo, dovrà ora rispondere della particolare violazione di “atti osceni” prevista per chiunque in luogo pubblico compia appunto atti osceni, fattispecie di reato recentemente depenalizzata, che prevede una sanzione che, se pagata in forma ridotta, come nel caso di specie, ammonta a ben 10.000 euro.

Peraltro tale violazione ritorna ad essere reato nella sua forma aggravata ovvero se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

In tal caso la pena può essere della reclusione fino a quattro anni e sei mesi.

Pubblicità Pubblicità