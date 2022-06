Urzì (fdI) lancia un messaggio a Fugatti dopo la sconfitta di Verona: «Solo uniti si vince, non ci sono formule alternative»

Pubblicità

Pubblicità



Le dichiarazioni del segretario leghista Matteo Salvini, all’indomani dei risultati elettorali nelle città dove si è andati al voto, chiudono senz’altro ogni tipo di speculazione da parte degli avversari anche in Trentino: le divisioni nel centrodestra “non si dovranno più ripetere” – queste le parole nette del leader della Lega.

Le dichiarazioni di Salvini, ma anche di Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi lasciano poco spazio di manovra per il presidente Fugatti che fino ad ora ha sempre scaricato elegantemente Fratelli d’Italia corteggiando gli autonomisti del Patt che per voce di Dallapiccola e la Demadri ieri hanno di nuovo risposto picche al governatore. «In virtù di quanto successo fino ad ora non faremo nessuna alleanza con la lega» – queste le parole dei due consiglieri autonomisti confermate peraltro al congresso del Patt dove sono state rovesciati insulti di tutti i tipi nei confronti dei leghisti.

Sul comportamento di Fugatti, che fa fatica a tessere una tela per un’alleanza con Fratelli D’Italia è intervenuto ieri il coordinatore provinciale Alessandro Urzì.

Pubblicità Pubblicità

«La posizione senza ombre di dubbio assunta da Matteo Salvini caccia di fuori di ogni ragionamento politico schemi di avvicinamento ai prossimi eventi elettorali trentini, le elezioni politiche e quelle provinciali, che escludano la compattezza dell’attuale maggioranza in cui Fratelli d’Italia si candida ad offrire il massimo contributo utile ad una vittoria per una azione di governo in discontinuità con la drammatica eredità consegnata da Pd e suoi alleati, nella stagione precedente al 2018» – dichiara Urzì

“Il Centrodestra torni unito e compatto per vincere le grandi sfide che ci attendono”, sono le scontate parole anche di Giorgia Meloni dopo l’incredibile sconfitta subita dal centro destra a Verona, roccaforte leghista da anni. Meloni è ora determinata nel rilanciare lo schema per cui da mesi Fratelli d’Italia anche in Trentino si sta impegnando.

«La squadra dovrà essere in campo sin d’ora – aggiunge Urzì – senza nulla attendere e senza concedere agli avversari della sinistra il pretesto per infilarsi facendo intendere volontà diverse. Fratelli d’Italia rimane ancorata alla sua visione netta e chiara, intende giocare nella futura amministrazione un ruolo protagonista definendo i nuovi obiettivi strategici sui quali consolidare la fiducia dei trentina nell’alternativa al governo impaludato della sinistra, quello della “magnadora”, come dicevano anche stessi esponenti del PD».

Pubblicità Pubblicità



In concreto il coordinatore di Fratelli d’Italia ricorda che solo uniti si vince e che non ci sono formule alternative. «Ovviamente ogni rinforzo esterno alla squadra sarà sempre prezioso e possibile. Nessuna preclusione sui temi e il profilo identitario del centrodestra» – conclude Urzì