Si perdono sul Catinaccio, salvati dal soccorso alpino

Alle 15.45 il soccorso alpino è intervento per due escursionisti – un uomo e una donna le cui generalità non sono ancora note – nei pressi del passo delle Cigolade nel gruppo del Catinaccio (Val di Fassa).

I due hanno perso la traccia del sentiero poco a valle del passo, finendo in una zona ripida e impervia, dove l’uomo è scivolato per alcuni metri, e senza essere più capaci nè di andare avanti, nè di tornare indietro. Il Tecnico di centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino settentrionale, ha chiesto l’intervento dell’elicottero che, nonostante la pioggia e il forte vento, è riuscito a salire in quota e a verricellare il Tecnico di elisoccorso.

I due escursionisti sono stati recuperati a bordo dell’elicottero con il verricello e portati in piazzola a Pozza di Fassa, dove sono stati affidati, illesi, agli operatori della Stazione Centro Fassa, pronti in piazzola per dare eventuale supporto all’equipaggio.

