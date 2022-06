Scuola: ecco il quadro dell’offerta formativa

Pubblicità

Sono confermati gli indirizzi relativi alle scuole dell’infanzia definiti nel Quadro dell’offerta scolastica ed educativa provinciale, con il mantenimento di 23 scuole sottodimensionate (quelle con bambini iscritti inferiori a 15, o a 10 nelle zone svantaggiate).

Scuole dell’infanzia secondo la metodologia pedagogica “Montessori” – Prosegue nella cornice di un progetto pedagogico-educativo delineato, la sperimentazione di percorsi educativi secondo la metodologia pedagogica “Montessori” nelle sezioni delle scuole dell’infanzia equiparate di Riva del Garda, Lavis (“Madre Maddalena di Canossa”), Trento (“G.B. Zanella”), Pergine Valsugana (“Giovanni Battista Chimelli 1″) e nella scuola dell’infanzia provinciale Rione Sud “Giardino incantato” di Rovereto.

Piano Trentino Trilingue – accostamento alle lingue straniere – Anche per il prossimo anno scolastico si persegue l’obiettivo di attuare il piano per il trilinguismo nelle scuole dell’infanzia, definito nel 2014, secondo una logica di progressiva estensione dell’accostamento linguistico e tenendo conto delle risorse professionali presenti.

Per il 2022/2023 si registrano 192 posti di insegnamento con competenza linguistica (53 in scuole infanzia equiparate e 139 in quelle provinciali), con un saldo positivo di 34 posti rispetto al precedente anno scolastico.

È stato infatti stabilito che, entro dieci anni, nelle sezioni di tutte le scuole dell’infanzia provinciali ed equiparate sia presente un insegnante con competenza linguistica, oltre alla garanzia del continuo forte investimento finanziario per mantenere l’apporto di soggetti esterni, anche madrelingua, per sviluppare l’accostamento linguistico.

Dati finanziari e costo del Programma annuale – Per dare una prima risposta all’aumento dei costi energetici, il finanziamento per le spese di riscaldamento è stato aumentato del 10% rispetto all’anno scorso, rinviando alla presentazione dei bilanci a consuntivo l’integrazione alle singole scuole in base ai costi effettivamente sostenuti. Complessivamente il costo del Programma annuale per l’anno scolastico 2022/2023, in linea con il precedente, ammonta a 87.900.000 euro.

