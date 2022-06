Scivola in uno scolo creato dall’acqua, turista tedesca elitrasportata al santa Chiara

Pubblicità

Un’escursionista tedesca del 1970 è stata elitrasportata all‘ospedale Santa Chiara di Trento per accertamenti, dopo essere scivolata per alcuni metri lungo uno scolo creato dall’acqua, mentre si trovava sul sentiero E647 in Val Lasties (gruppo del Sella, Val di Fassa).

È stato il compagno di escursione a chiedere aiuto al Numero Unico per le Emergenze 112 intorno alle 14. Il Tecnico di centrale del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino settentrionale, ha chiesto l’intervento dell’elicottero che ha sbarcato nelle vicinanze il Tecnico di elisoccorso e l’equipe medica.

In una seconda rotazione, un operatore della Stazione Alta Val di Fassa è stato elitrasportato in quota per dare supporto nelle operazioni di recupero. Una volta stabilizzata, l’infortunata è stata recuperata a bordo dell’elicottero è trasferita all’ospedale Santa Chiara di Trento.

