Scabbia, in Trentino 60 casi nel primo sementre del 2022

Il Consiglio provinciale ha aperto stamane l’ultima sessione di giugno in aula, che si protrarrà fino a giovedì. Come da tradizione i lavori sono cominciati con il question time.

Ugo Rossi (azione) ha chiesto alla Giunta quanti casi di scabbia siano stati registrati dal sistema sanitario provinciale negli ultimi mesi, se si può parlare di epidemia, quali provvedimenti abbia adottato e se non ritenga di informare i cittadini perché adottino opportune precauzioni.

L’assessora Segnana ha risposto affermando che la scabbia è endemica e in Trentino ci sono stati 60 casi quest’anno e 816 negli ultimi 10 anni. Quindi non ci sono emergenze ne epidemie.

Nel primo semestre corrispondono alla media casi singoli degli altri anni. Gli acari della scabbia, ha detto ancora, non sopravvivono per più di 3 giorni e quindi basta lavare i vestiti e isolarli in un sacco.

I casi vengono risolti con l’igiene personale e l’uso di specifici farmaci topici. Al trattamento vanno sottoposte anche le persone che sono state in contatto con persone infettate dal parassita.

Rossi ha chiesto all’assessore la possibilità di mandare alle persone infettate le informazioni di base per tranquillizzarle.

Quali sono i sintomi della scabbia? – La reazione allergica scatenata dai parassiti, dalle loro uova e dai loro residui provoca un prurito spesso intenso che tende a peggiorare durante la notte. A questo prurito possono essere associate sottili vescicole o brufoletti, soprattutto a livello delle pieghe cutanee.

Fra le zone del corpo più colpite sono inclusi gli spazi fra le dita, le ascelle, il girovita, l’interno del polso, le aree intorno al seno e ai genitali maschili, i glutei, Nel caso dei bambini le zone più colpite sono il cuoio capelluto, il volto, il collo, il palmo delle mani e la pianta dei piedi.

Che cos’è la scabbia? – La scabbia è associata a un prurito intenso che scatena un forte istinto a grattarsi. Il prurito insorge in genere alla sera quando ci si corica e può infastidire per tutta la notte mentre si sente molto di meno durante il giorno. Curare la scabbia al più presto è importante, in modo da evitare che si diffonda all’intero nucleo familiare di chi ne è affetto o fra le persone con cui entra in contatto tutti i giorni. Per questo motivo e data l’elevata contagiosità del problema gli esperti consigliano di curare tutte le persone che potrebbero essere state contagiate dal parassita. Il contagio avviene per contattofisicodiretto o attraverso oggetti personali come le lenzuola o i vestiti.

Quali sono le cause della scabbia? – A causare la scabbia è lo Sarcoptesscabiei, un acaro a 8 zampe dalle dimensioni microscopiche che scava cunicoli appena sotto alla pelle, all’interno dei quali le femmine depositano le uova. Alla loro schiusa, 3-4 giorni dopo la deposizione, le larve risalgono sulla superficie della pelle, dove si sviluppano e da cui partono per colonizzare altre aree della pelle o infestare altre persone.