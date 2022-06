Riva del Garda – Rovereto: aggressioni ogni giorno, gli autisti sono in rivolta

Pubblicità

Ennesima aggressione ieri sera a Mori, ragazzi scatenati insultano e sbeffeggiano autista e passeggeri.

Dopo che l’autista ha chiamato i carabinieri, i piccoli delinquenti hanno cercato di dileguarsi. La denuncia arriva dalla Uil Trasporti che segnala problemi sulle linee della tratta Riva del Garda verso Rovereto e viceversa.

«Ora però le cose si mettono male e gli autisti sono stufi di essere presi di mira da persone sbandate ubriache o fatte. Il rispetto per l’autista di autobus e corriere dove è finito? Ci chiediamo se il dirigente della Provincia, che continua a dire che le denunce sono in calo rispetto agli anni passati si rende conto di cosa può provare un autista quando viene offeso, deriso, umiliato nell’animo davanti a tutti i passeggeri senza poter fare nulla, tranne chiamare ogni giorno le forze dell’ordine e denunciare persone minorenni spesso stranieri di seconda generazione, che il giorno seguente la denuncia se li ritrova in corriera ancora più aggressivi di prima» – si legge ancora nella nota del sindacato che invita i vertici della Trentino Trasporti ad uscire dai palazzi e scendete dalle poltrone.

Il sindacato chiede ora al presidente Fugatti di «mandare qualche fenomeno di dirigente sulle linee più calde in partenza da Riva del Garda, così si rende conto com’è possibile lavorare in questa condizioni».

La dura denuncia della Uil Trasporti continua parlando di persone che sugli autobus fumano, spaccano le poltrone, mettono la radio a tutto volume, disturbando l’autista e tutti i passeggeri onesti e tranquilli che prendono la corriera come mezzo di trasporto e non come carro buoi.

«Sono molti gli autisti pronti nel andare in malattia pur di non fare questa linea che crea ansia e frustrazione di giorno e di notte. Questo è il biglietto da visita che diamo ai turisti stranieri che in estate frequentano una delle perle del nostro territorio» – termina la nota della Uil

