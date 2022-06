Passo Rolle, perde il controllo della moto e cade a terra: ferito un centauro tedesco 56 enne

Pubblicità

Nel pomeriggio di ieri, 27 maggio, sulla Strada Statale 50 del Passo Rolle è scattato l’allarme per un incidente motociclistico. Un centauro tedesco di 56 anni avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo rovinosamente a terra.

Sul posto, è intervenuta un’ambulanza, ma vista la grave dinamica è stato necessario attivare anche l’elisoccorso. In supporto alle attività dei sanitari anche le squadre dei Vigili del Fuoco di San Martino di Castrozza.

Fortunatamente non ci sarebbero altri mezzi coinvolti, ma l’uomo è stato trasportato per accertamenti al Santa Chiara e le sue condizioni non sarebbero gravi.

