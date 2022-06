La festa del Sórc nel Vanoi, la tradizione del mais e dei mulini come elementi del paesaggio e dell’economia locale

Pubblicità

In una calda giornata di inizio estate, la frescura della montagna del Vanoi con torrenti zampillanti e gli antichi mulini di Ronco Cainari hanno accolto centocinquanta partecipanti alla tradizionale Festa del Sórc, domenica 26 giugno 2022.

Una volta parcheggiata l’auto nei pressi di Ronco Chiesa (876 m.s.l.m.), una bella passeggiata panoramica attraversa la piccola frazione, baiti e antichi fienili raccontano la storia di uno splendido territorio da vivere e da percorrere lungo i sentieri dei Colmei.

Il programma prevedeva un’ulteriore camminata di 40 minuti fino al punto panoramico Capitel della Fratta, che annovera tra l’altro curiosità storiche documentate in un manoscritto redatto dall’allora parroco Don Giuseppe Sartori sul trasporto avventuroso di tre campane da Trento a Canal San Bovo, fatto avvenuto nel 1857.

Durante la Festa del Sórc è stato messo in funzione il “Mulìn de sóra” risalente al 1779 con dimostrazione di molitura e visita dell’antica abitazione.

Il mulino nel contesto sociale ed economico di una comunità rurale di montagna costituiva un punto di riferimento importante, in quanto dalla sua attività dipendeva la possibilità di macinare cereali e quindi la disponibilità di farine, necessarie per l’alimentazione.

La figura del mugnaio rivestiva un ruolo atipico ed unico all’interno della comunità: non era un contadino o allevatore, ma nemmeno un artigiano. La sua abilità si focalizzava nella capacità di trasformare le granaglie in farina mediante la sapiente manipolazione dei meccanismi del suo mulino.

Un profumo di polenta ha cominciato a diffondersi nell’aria, qui la specialità è il sórc Dorotea in fase di riconoscimento come ecotipo; si presenta come un mais dal chicco tondo dorato, dalla sua molitura realizzata esclusivamente a pietra, si ottiene una farina integrale dolce e delicata.

Mais e farina hanno permeato per almeno tre secoli la tradizione alimentare del Vanoi e Primiero, ancora oggi molto diffusa, dalle ricette più semplici a quelle più raffinate.

Al sórc erano riservati i terreni migliori e pianeggianti, numerosi i mulini per la produzione di farina. Dal secondo dopoguerra l’attività agricola è calata drasticamente, facendo scomparire il granoturco e con esso le pratiche e saperi.

Finalmente nel 2005 è partito un progetto per dare nuova vita al mais, una ricerca storico-antropologica ha messo in luce il valore territoriale, culturale, culinario dell’antica varietà.

Attualmente sono 50 i coltivatori amatoriali di sórc, che coltivano piccoli appezzamenti per autoconsumo, nonché alcune aziende agricole locali che producono farina di sórc dorotea.

Si può trovare questo prodotto d’eccellenza presso panifici, pasticcerie o nei ristoranti che aderiscono al progetto.

Dopo il pranzo a base di polenta e prodotti locali, è seguito un concerto in costume tradizionale del coro e minicoro “La Valle” della val di Cembra.

L’occasione della festa è stata propizia per visitare la nuova “Ronc Osteria” appena inaugurata dai giovani gestori Mattia e Giulia. L’intenzione è di tenere aperta l’attività tutto l’anno – almeno per il servizio bar, mentre per il ristorante è in fase di valutazione.

Mattia sostiene che questo è un servizio dedicato alla comunità e al paese, un luogo dove incontrarsi anche per un caffè, l’obiettivo non è arricchirsi, piuttosto quello di mantenere in vita un piccolo borgo a rischio spopolamento.

L’intento è di vivere la montagna, non consumarla. Focus sui paesaggi naturali ma non solo, senza tralasciare l’aspetto umano della comunità.

E’ una dichiarazione d’amore per il paese di Ronco – terra originaria dei genitori di Mattia – e la risposta non si è fatta attendere dai residenti (una sessantina) e villeggianti di seconde case.

La Pro Loco organizza molte attività e il suo sostegno è molto utile, affermano i gestori, che hanno all’attivo esperienza nel settore, lavoro stagionale e rifugi.

Aver trascorso anni di studio a Bologna ha permesso loro di acquisire esperienza nella cucina emiliana ed etnica, l’idea è quella di utilizzare prodotti locali proponendo nuovi sapori e ricette, non necessariamente piatti tipici.

Attualmente la strada che porta al passo Brocon è chiusa per lavori, poi ci si augura che l’itinerario soprattutto d’estate ampli l’offerta turistica.

Ad una domanda circa la sostenibilità di questa attività, Mattia spiega: “Il locale è stato ristrutturato dal Comune che ha pubblicato un bando per l’affitto, al quale sono stato l’unico a rispondere”.

Rimangono comunque a carico dei gestori le spese correnti e l’orario di lavoro non certo da dipendenti, ma le soddisfazioni non hanno prezzo.

Sempre più giovani e famiglie si mettono in gioco in territori di montagna e anche il recente progetto Coliving a Canal San Bovo testimonia questo trend da accogliere positivamente.