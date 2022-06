Fondo, più di 10 mila euro in bolletta a causa di un guasto alle tubature. Il falegname non ci sta: «Ho contestato la fattura, ma niente da fare»

Pubblicità

Pubblicità



Oltre 10 mila euro in bolletta a causa di un guasto all’acquedotto, la segnalazione e la contestazione della fattura.

È una vicenda che ha dell’incredibile quella di cui è stato protagonista, suo malgrado, Giovanni Piz, titolare di una falegnameria a Fondo, nel Comune di Borgo d’Anaunia, che si è visto recapitare un vero e proprio salasso in bolletta il 20 aprile scorso: 10.515 euro, con scadenza del pagamento al 31 maggio, per il consumo dell’acqua annuale. La denuncia è stata resa nota sul suo profilo facebook.

Questo quando la bolletta prima e la fattura poi, dal momento in cui ha dato vita alla sua attività nel 2000, è sempre stata in base ai consumi tramite contatore all’incirca 1.000 euro l’anno. «Abbiamo appurato che c’era una perdita occulta e con l’idraulico l’abbiamo riparata – spiega il falegname in una lettera pubblicata su Facebook –. Ho contestato la fattura, proprio perché si trattava di perdita occulta, certificata e oltretutto dovuta alla costruzione negli anni passati di un parcheggio comunale proprio sopra il tubo che si è probabilmente rotto in seguito a movimenti di assestamento a fine 2021 (dopo la lettura contatore, comunque, del 2021 in primavera)».

Pubblicità Pubblicità

La risposta ha lasciato a bocca aperta Piz. «Mi è stato risposto che già mi fanno il favore di non mettermi in conto le spese di depurazione (per la parte eccedente il consueto consumo annuale) – spiega – e che mi possono fare 7 rate mensili».

Il falegname si chiede quindi come sia possibile una situazione del genere. E come possa fare per non dover pagare una cifra insostenibile. «Mi chiedo poi come un Comune possa parlare di aiuti alle famiglie e agli artigiani quando nemmeno li apprezza e anzi cerca di “spennarli”. Cosa posso fare?».

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità