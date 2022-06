Cucciolo di capriolo cade delle acque del canyon Rio Novella: salvato dai Vigili del Fuoco

Pubblicità

Vigili del fuoco volontari di Revò in azione ieri sera, lunedì 27 giugno verso le 19, per mettere in salvo un cucciolo di capriolo caduto nelle acque del canyon Rio Novella.

Per poter solcare le acque delle selvagge e anguste gole del canyon i volontari di Revò hanno impiegato, oltre al gommone, anche due kayak.

Il cucciolo, spaventato ma in buone condizioni, è stato poi affidato alle cure dei forestali della stazione di Rumo.

