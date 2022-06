Cles: col Pnrr arriva l’efficientamento energetico dell’ex Caseificio

Pubblicità

L’ex Caseificio di Cles, di proprietà del Comune e oggi dedicato a funzioni residenziali con l’affitto di appartamenti ad alcune famiglie, sarà interessato da importanti interventi di efficientamento energetico.

A entrare nel dettaglio è l’assessore comunale ai lavori pubblici e patrimonio Aldo Dalpiaz. «Ci saranno la sostituzione della caldaia, la realizzazione del cappotto termico e ancora i nuovi serramenti e un lavoro anche sul tetto con la totale coibentazione e l’adeguamento delle sue parti esterne a proteggere maggiormente le facciate.

La cosa interessante è che quest’opera, che riqualifica un immobile del patrimonio pubblico e migliora il confort dei suoi residenti, sarà realizzata con fondi del Pnrr. Sono quelli relativi al programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”, a valere sul Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’opera è stata ammessa a finanziamento per 320 mila euro».

Uno dei primi atti per dare il via all’intervento è rappresentato dalla delibera della giunta comunale numero 143, della scorsa settimana, che costituisce un gruppo misto di progettazione con l’ingegner Ossanna e il geometra Gebelin del servizio tecnico comunale, affiancati dall’ingegner Marco Molignoni dello studio tecnico associato Eta (quest’ultimo in qualità di progettista relativamente alla diagnosi energetica).

A livello provinciale, oltre a quello di Cles sono stati ammessi progetti dell’Itea e dei Comuni di Rovereto e Livo, sempre con intenti di riqualificazione energetica di immobili pubblici destinati alla residenza.

