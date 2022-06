Biciclette e strade: in estate la situazione è insostenibile

Pubblicità

Come arriva la bella stagione, torna anche quello che potremmo definire l’ “incubo ciclisti“.

Non bastano le innumerevoli, comode, panoramiche, ben costruite ciclabili trentine: troppi ciclisti preferiscono ancora utilizzare le strade della regione come personale circuito dove testare le proprie velocità, resistenza e – probabilmente – presunta immortalità.

Il problema legato ai ciclisti sulle strade – a parte all’interno delle città (in fin dei conti non si può pretendere di avere la fetta di marciapiede riservata alle biciclette sempre e comunque) – è sempre particolarmente sentito.

Va bene che nelle strade di montagna non si può fare altrimenti, ma almeno quando ci si sposta tra i comuni sarebbe utile scegliere di utilizzare una pista ciclabile.

Magari si allunga di poco il tragitto, ma sarebbe possibile garantire più sicurezza sia a chi utilizza il mezzo a due ruote che a chi si sposta invece con un’automobile.

Fioccano letteralmente – infatti – le lamentele di automobilisti e camionisti che, mentre si trovano al volante devono anche avere a che fare con: gruppi di ciclisti che non stanno in fila indiana; ciclisti irresponsabili che – procedendo a zig-zag vanno a superare continuamente le vetture ed i camion anche nelle strade di montagna; ciclisti in erba che – lungo le strade statali della regione – procedono in mezzo alla carreggiata a volte anche di notte e praticamente senza luci; biciclette da corsa che procedono attaccate alle auto per superarle e via dicendo.

È inutile lamentarsi dei troppi incidenti che vedono coinvolte auto e bici: se da una parte gli autisti devono fare del loro meglio per mantenere la distanza di sicurezza e per garantire un tragitto sicuro a tutti, anche i ciclisti hanno il dovere di impegnarsi in questo. Il rispetto deve essere reciproco.

Non è concepibile rallentare il traffico a causa di ciclisti che viaggiano in coppia o a causa di coloro che pedalano in mezzo alla strada senza lasciar passare le autovetture. Questo deve valere sia nelle strade in valle che in montagna: bisogna cominciare a venirsi incontro. Non è possibile continuare a rischiare incidenti e danni: esistono le piste ciclabili e le piste Indoor. La strada non è una pista privata.

Le norme ci sono: se gli automobilisti hanno il dovere di rispettarle, perché non deve valere lo stesso rigore anche per chi utilizza dei velocipedi?

