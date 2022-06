Baz Luhrmann porta al cinema il mito di Elvis Presley

Pubblicità

Chi non conosce Elvis Presley (il Re del Rock) probabilmente ha sempre vissuto sotto una pietra. Cantante, attore, musicista e ballerino statunitense, Elvis è stato LA leggenda per eccellenza.

Recentemente, al cinema è uscito “Elvis” il film diretto da Baz Luhrmann che porta sul grande schermo vita, meraviglie e ombre di questo incredibile personaggio. Come si legge nella trama, la pellicola si vedranno “Nascita, crescita, apoteosi e inizio di declino di Elvis Aaron Presley, il mito di generazioni, vengono raccontati e riletti dal punto di vista del suo manager: il colonnello Tom Parker.“

Baz Luhrmann torna quindi in sala con una pellicola dai toni che ricordano altri due scintillanti film da lui condotti: Moulin Rouge! (2001) e The Great Gatsby (2013).

Portare in sala un ritratto di Elvis Presley è correre un rischio immenso: o si riesce nell’impresa o si fallisce. Perché Presley è il Mito assoluto, la leggenda. Quel qualcuno talmente definito da risultare sfocato in ogni sua qualsiasi rappresentazione.

Tuttavia, anche questa volta Luhrmann non delude e crea un piccolo lavoro scintillante, sgargiante, pieno di vita e allo stesso tempo con tante ombre, quelle del suo protagonista. Complice un incredibile Austin Butler perfettamente calato nel personaggio, sembra quasi di immergersi nella realtà vista e vissuta dal protagonista.

Nessuno spoiler per la trama (sarebbe parlare di “spoiler” riguardo alla vita del leggendario Presley?), solo qualche considerazione sulla pellicola. Il regista è riuscito ancora una volta a creare il connubio perfetto tra musica, storyline e personaggi. Non c’è nessuna esagerazione, solo il ritratto di un personaggio in molte delle sue sfaccettature: lo spettacolo, la presenza scenica, il background generale. Tutto risulta essere alla fine il pezzo perfetto di un puzzle interessante e certamente da vedere.

