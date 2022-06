America, due Stati bloccano il divieto di aborto sancito dalla Corte Suprema

Pubblicità

Una decisione che ha letteralmente spaccato gli Stati Uniti. Negli ultimi giorni, in molti sono scesi in piazza per protestare contro la decisione della Corte Suprema che revoca il diritto all’aborto. Manifestazioni che sembrano aver mosso qualcosa, tanto che alcuni Stati la stanno mettendo in discussione.

“Le norme che impediscono l’interruzione di gravidanza sarebbero incostituzionalmente vaghe e renderebbero impossibile determinare quali sono le eccezioni e quali i comportamenti vietati”: sarebbe questa la motivazione con cui il giudice dello stato della Louisiana avrebbe bloccato la norma decisa dalla Corte Suprema sull’interruzione di gravidanza.

Le proteste non si placano e i legislatori della California, hanno proposto un emendamento da sottoporre al giudizio dei cittadini che se approvato, confermerà il diritto all’aborto. Nelle stesse ore, il divieto all’aborto è stato bloccato anche da un tribunale nello Stato dello Utah, che per il momento, ferma il divieto per il 14 giorni.

