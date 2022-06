Trentini rapinati da 6 giovanissimi con dei coltelli sul lungomare di Jesolo: la Polizia non fa niente

Pubblicità

Tre giovani trentini sabato 25 giugno si sono trovati accerchiati, con i coltelli puntati alla gola e per questa ragione costretti a consegnare i loro soldi. I tre, assieme ad un’altra decina di amici, erano andati a divertirsi per un week end a Jesolo.

Un fine settimana che si è rivelato disastroso. Il bilancio, per il gruppo è stato decisamente negativo. In tutto sono stati subiti due furti ed una rapina con dei coltelli.

I tre giovani si trovavano in spiaggia a cercare il telefono di una loro amica. Le era stata rubata la borsetta. I ragazzi poi, un 18enne e un 19enne, si erano incamminati lungo il pontile per fumarsi una sigaretta in tranquillità. Erano le 4 del mattino.

Si sono avvicinati 6 giovanissimi, sui 16/17 anni, di origini straniere. Inizialmente hanno chiesto dei soldi ma davanti al netto rifiuto da parte dei tre, hanno estratto dei coltelli e cominciato a minacciare.

A questo punto i trentini, tutti residenti sull’altopiano di Pinè, con il coltello alla gola, hanno consegnato i loro portafogli. La somma totale sottratta è stata di circa 250 euro.

Ai compagni dei rapinati non è andata meglio. Ad una delle ragazze, come già scritto, è stata rubata la borsa. L’unica oggetto recuperato è stato il telefono, trovato il mezzo alla sabbia.

Un altro 18enne della compagnia ha invece subito il furto di un paio di scarpe di 500 euro. Le aveva lasciate vicino ad una sdraio in spiaggia e mentre lui era nei paraggi, gli sono state rubate.

Immediatamente è stata fatta una segnalazione ai guardia spiaggia. Quest’ultimi hanno consigliato di desistere nella ricerca. Di furti del genere secondo loro infatti, ne accadono ogni giorno.

Tutt’altra storia quella dei rapinati. Questi si sono rivolti alla Polizia. Si sono dovuti recare in caserma e fin da subito gli è stato detto che non avrebbero probabilmente mai recuperato il denaro.

Davanti all’indignazione dei giovani inoltre l’agente ha spiegato che questo tipo di rapine con i coltelli avvengono molto frequentemente. Solo venerdì sono state 6 le rapine mentre sabato sono state 3.

Da parte dell’uomo che stava raccogliendo informazioni c’è stata persino dell’irritazione quando gli interrogati hanno detto che avrebbero fatto presente la notizia ai giornali.

Si è lamentato dicendo che in questo modo sarebbe stata fatta una cattiva pubblicità a Jesolo. Queste notizie, ha spiegato l’agente, non farebbero che attirare le “gang”.

La domanda che si sono posti i rapinati è dunque stata: “Per fermare questa criminalità invece di cercare di controllare di più il lungomare bisogna tacere i fatti accaduti?”.

Sui quotidiani locali della città è sempre più denunciato il fenomeno delle baby gang e delle rapine sulla spiaggia. Per questo i giovani si sono stupiti della poca presenza di controllori sul lungo mare e del trattamento ricevuto in caserma.

Il problema della sicurezza è evidente e nonostante questo le pattuglie sembrano essere scarse e i controlli sicuramente insufficienti.

Un’avventura da non replicare quella dei tre pinetani i quali, la prossima volta, si guarderanno bene dal passeggiare in tranquillità in una spiaggia di una città che sembra essere stata messa sotto scacco da ladri e rapinatori.