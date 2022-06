Investimenti in impianti fotovoltaici: domande per le imprese dal 4 luglio fino a fine dicembre 2023

Pubblicità

Pubblicità



Slitta di qualche giorno la presentazione delle domande per i contributi alle imprese dei settori industria, artigianato, commercio, e turismo, come stabilito dallo schema di avviso FESR 2/2022 “Investimenti in impianti fotovoltaici”, approvato dalla Giunta provinciale su proposta dell’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli.

A partire dal 4 luglio sarà possibile richiedere il contributo per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il termine ultimo per la presentazione è il 31 dicembre 2023. Il budget si aggira sui 15 milioni di euro, finanziati attraverso risorse FESR.

L’adeguamento dei sistemi ha richiesto qualche giorno in più. Gli operatori economici, nel frattempo, sono invitati a dotarsi di una diagnosi energetica ai sensi della UNI CEI EN 16247, redatta da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale, dichiarata conforme ai criteri minimi contenuti nella stessa norma tecnica.” Non si tratta dunque di un “click day“, tra l’altro lo stanziamento iniziale potrà essere integrato, anche in relazione alla definizione del Programma provinciale FESR 2021-2027.

Pubblicità Pubblicità