Denis Paoli nuovo segretario della sezione Rotaliana della Lega Trentino

È il consigliere provinciale Denis Paoli il nuovo segretario della sezione Rotaliana della Lega Trentino.

È questo quanto è stato deciso dai militanti domenica 26 giugno durante il congresso sezionale della Lega Trentino per Salvini Premier.

Nello stesso giorno è stato eletto anche il direttivo che vede inseriti nel nuovo organico l’assessore Giulia Zanotelli, il segretario dei giovani della Lega Trentino Marco Leonardelli, Omar Bertò, Giacomo Castellan, Andrea Fedrizzi e Manuel Stenico.

Presente al congresso anche il commissario della Lega Trentino Diego Binelli che ha ringraziato i nuovi eletti per la loro disponibilità e per il contributo che hanno deciso di continuare a dare al partito e alla comunità: «La Lega Trentino per Salvini Premier sta responsabilmente portando un contributo costruttivo per aiutare i nostri concittadini in questo difficile periodo – ha detto Binelli –. I nostri militanti sono l’anima della Lega e hanno capito lo spirito che ci sta caratterizzando in queste fasi finali di legislature. Grazie al loro sostegno e al continuo impegno sul territorio la Lega dimostra ancora una volta di lavorare per il bene dei trentini».

Il consigliere provinciale Denis Paoli, eletto segretario della sezione, ha anch’egli ringraziato i militanti per la loro disponibilità e il loro entusiasmo.

«Quella della Rotaliana, che ricopre anche i territori della Val di Non e dell’Altopiano della Paganella, è una sezione storica della Lega, ben strutturata e che si spende quotidianamente tra la gente per ascoltare i problemi dei cittadini e cercare di risolverli – sono state le parole di Paoli al congresso –. L’obiettivo, nei tre anni di mandato da segretario, sarà quello di far crescere ulteriormente la sezione ed essere così pronti per i prossimi appuntamenti elettorali per contribuire, a Roma come a Trento, al successo della Lega».

