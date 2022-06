Covid, contagi in aumento: oggi vertice Governo-Inail sulle mascherine. I piani potrebbero cambiare

Pubblicità

Da giorni, la curva della pandemia continua a salire, con il tasso di positività che schizza oltre il 24%. In questi dati però, non sono contate le tante persone che facendo i tamponi a casa, non risultano ufficialmente tra i positivi.

In aumento anche ricoveri e terapie intensive, tanto che gli esperti invitano alla prudenza. “Questa ondata continuerà ancora, il virus non va sottovalutato”: dice il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro che consiglia l’uso delle mascherine a fragili ed anziani, ma anche all’intera popolazione in caso di assembramenti.

Il prossimo 30 giugno scadrà l’obbligo dell’uso dei dispositivi nei luoghi di lavoro, quando si condividono gli spazi, ma le cose potrebbero cambiare. Oggi infatti, è previsto un incontro tra i rappresentati del Ministero della Salute, del Lavoro e dell’Inail per valutare se sia necessaria una proroga o un aggiornamento del Protocollo di sicurezza in ambienti lavorativi. La linea potrebbe essere quella di chiedere di indossare i dispositivi di protezione in tutti i casi di situazioni a rischio, quando si è a contatto con il pubblico o per tutti quei casi in cui non è possibile mantenere una distanza di due metri.

