Caso Chico Forti, lo zio: «Vi spiego il perché del silenzio di questi ultimi 2 anni

Oltre 23 anni in carcere da innocente. L’angoscia di Chico Forti continua dopo la delusione del mancato rientro in Italia.

Era il 23 dicembre del 2020 quando il ministro degli esteri Luigi di Maio annunciava il suo imminente trasferimento in Italia grazie alla convenzione di Strasburgo che permette ai condannati di scontare la pena nelle carceri del paese di origine.

Da allora sulla vicenda è calato un misterioso silenzio. Chico forti è stato trasferito dal carcere di Miami in un’altra struttura, dove di solito vengono spostati i detenuti in procinto di essere rimpatriati, ma poi tutto si è bloccato.

Lo zio Gianni Forti su voce24news (clicca qui per vedere la puntata) ha ricostruito cosa è successo negli ultimi 2 anni cercando di dare delle risposte sul perché il nipote non è ancora stato trasferito in Italia. «Il discorso è solo politico, il cambiamento purtroppo dell’amminisrazione con la nomina di Biden ha cambiato molte cose». – ha spiegato lo zio di Chico Forti al conduttore Roberto Conci che lo incalzava con le domande.

Lo zio Gianni ha ringraziato il governatore Fugatti per quello che sta facendo. Durante la puntata è anche intervenuto il vice presidente del consiglio regionale Roberto Paccher che è in procinto di partire per gli Stati Uniti in visita a Chico Forti.

«Rifaresti tutto uguale in questi 23 anni?» – ha chiesto il conduttore alla fine della trasmissione a Gianni Forti che ha risposto prontamente: «Sì, rifarei tutto uguale ma con più cattiveria e meno diplomazia». (clicca qui per vedere la puntata integrale)

